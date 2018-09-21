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Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 08:16 | Son Güncelleme

Fransız endüstri tasarımcısı Charly Molinelli, hurdalıktan satıl aldığı Ferrari ile oldukça ilginç bir çalışmaya imza attı.

Hurda Ferrari'yi satın alan Molinelli, hayal gücüyle bakın nasıl bir işe imza attı...

Ferrariden artakalanlarla bakın ne yaptı

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Los Angeles'taki bir araba hurdalığından kaza geçirerek kullanılamaz hale gelmiş bir Ferrari'yi alan Fransız endüstri tasarımcısı Charly Molinelli, bir çok kişinin satın almayı hayal bile edemeyeceği milyonluk arabayı sıkıştırarak salon sehpası yaptı.
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Fransız endüstri tasarımcısı Charly Molinelli, bir araba hurdalığında kullanılmaz hale gelen Ferrari'yi alarak salon sehpasına çevirdi.
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Kaza sonrası tanınmaz hale gelen aracın değerinin 225 bin dolar civarında olan Ferrari 458 olduğu tahmin ediliyor. Bu aracın parçalarıyla yapılan sehpanın 10-15 bin dolar arasında, yani orijinalinin 20'de biri kadar.
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Şimdiye kadar yapılmış en farklı sehpanın tasarımcısı Molinelli, "Tahmin edersiniz ki böyle bir kaza her gün olmuyor" dedi.
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Geri dönüştürülmüş maddelerden bir sehpa yapıldı.
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Sehpa olarak kullanılacak kutu hazırlandıktan sonra içine Ferrari'nin hurdası kondu.
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Ferrari'nin sonu salon sehpası oldu!
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Birçok kişinin satın almayı hayal bile edemeyeceği Ferrariler, salonun ortasına konunca "sahip olunması çok daha kolay" hale geldi.
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Anahtar Kelimeler:
Ferrari araba

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