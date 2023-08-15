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  4. Kaza sonrası ortalık karıştı! Araçtan inen 3 kadın önüne gelene saldırdı

Kaza sonrası ortalık karıştı! Araçtan inen 3 kadın önüne gelene saldırdı

15.08.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de kadın sürücü, otomobiliyle hatalı dönüş yaparak motosikletli kuryenin kaza yapmasına neden oldu. Yabancı uyruklu kadın, daha sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kazayı görüp toplanan vatandaşlar, yolu kapatarak kaçmasına engel oldu. Bunun üzerine otomobilden inen 3 kadın, önüne gelene saldırdı. Kaza anı ve saldırı anları saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar...

Tepki çeken olay, dün saat 14.00 sıralarında, Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; motosikletliyle seyir halindeki kurye Atakan Günay, hatalı dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yaparak düştü. Kurye ve motosikleti metrelerce sürüklendi. Bunun üzerine kazaya neden olan otomobil sürücüsü yabancı uyruklu kadın, otomobiliyle olay yerinden kaçmak istedi.

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Kazayı görüp toplanan vatandaşlar yolu kapatarak kadının kaçmasına engel oldu. Vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaçamayacağını anlayan sürücü ve beraberindeki iki kadın, otomobilden inerek kendisine engel olanlara saldırmaya başladı.

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Arapça ve Türkçe karışık şekilde bağırarak saldırmaya devam eden kadınları, olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kadın, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsünün yasak olan yerden döndüğü ve o sırada karşıdan gelen motosikletin çarpmamak için manevra yapıp sürüklendiği görülüyor.

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Daha sonra kadın sürücünün otomobiline binerek kaçmak istediği, ancak toplanan vatandaşların kaçmasına engel olduğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca otomobilden inen 3 kadın, kaçmalarına engel olan vatandaşlara saldırıyor. Saldırgan 3 kadının Arapça ve Türkçe hakaretler ettikleri duyuluyor.

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"KAÇMASINA İZİN VERMEDİK"

Motosikletli kurye Atakan Günay, "Motosikletimle giderken karşı istikametten gelen araç, yasak yerden U dönüşü yaparak kazaya sebebiyet verdi. Yaralandım, o anda etraftaki insanlar beni kaldırdılar. Polisi ve ambulansı aradılar. Aracın sürücüsü kaçmak istedi, önünde durduk. Bana da saldırdı, başka arkadaşlara da saldırdı. Kaçmasına izin vermedik. Daha sonra polisler geldi, kendisini ekip aracına bindirdiler. Ben ambulansla olay yerinden gittim." dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer

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