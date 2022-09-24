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  4. Kaza sonrası ortalık karıştı! "Benim eşim sinyalini hep verir"

Kaza sonrası ortalık karıştı! "Benim eşim sinyalini hep verir"

24.09.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışan paket servis elemanı, hurdaya dönen motosikletten yaralı kurtuldu. Kaza sonrası sürücüler arasında yaşanan tartışmaya, araç şoförünün eşi ve çevredeki vatandaşlar da karışınca gerginlik yaşandı.

Kaza sonrası ortalık karıştı! "Benim eşim sinyalini hep verir"

Gerginlik yaşanmasına neden olan kaza, Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selimiye Camii mevkiinden Cemaliye istikametine seyreden Özer Y. idaresindeki 22 ABC 639 plakalı otomobil, Şehit Astsubay Arif Çekiçcioğlu sokağa sapmak üzereyken, karşı yönden gelen Ahmet Ç. idaresindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

MOTOR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaza sonrası hurdaya dönen motosiklette yaralanan paket servis elemanı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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GERGİNLİK YAŞANDI: BENİM EŞİM SİNAYLİNİ VERİR

Hafif yaralanmalı kazanın ardından taraflar arasında bir süre yaşandı. Otomobil sürücüsü, sinyalini verdiğini ve kusurlu olmadığını iddia ederken, motosiklet sürücüsü de kendisinin haklı olduğunu savundu. Gerginlik yaşandığı anlarda, otomobil sürücüsünün eşi de "Benim eşim sinyalini hep verir" dedi.

Yaşanan gerginlik polisin gelmesiyle son buldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ Çorlu
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