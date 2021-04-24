Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane’den Trabzon istikametine gitmekte olan ve plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen vinç yüklü TIR, Maçka ilçesi Bağışlı mevkiinde freni patlayınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvarlara çarpa çarpa karşı şeride geçti.

Kaza sırasında TIR'ın lastikleri ve parçaları yol kenarındaki dereye, yolun dört bir yanına dağılırken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Yoldan geçen basın mensuplarının ve diğer sürücülerin ilk müdahalesini yaptığı TIR sürücüsü kazada ağır yaralanırken, bölgeye ambulans çağrıldı.

112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı tır sürücüsü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken, yol uzun süre ulaşıma açılamadı. (İHA)



