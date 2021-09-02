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  4. Kaza yapan alkollü sürücünün arkadaşına verdiği tepki şaşırttı: İçtim, arabayı sen kullan dedim ya

Kaza yapan alkollü sürücünün arkadaşına verdiği tepki şaşırttı: İçtim, arabayı sen kullan dedim ya

02.09.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da trafik kazası geçiren genç sürücü, aracının hurdaya döndüğünü görünce otomobilini tekmeleyerek yanındaki arkadaşına 'İçtim dedim, arabayı sen kullan dedim ya’ sözleriyle tepki gösterdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, sürücü ile yanındaki arkadaşı şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

"İÇTİM, ARABAYI SEN KULLAN DEDİM YA"

Aracının hurdaya döndüğünü gören genç sürücünün, yanındaki arkadaşına gösterdiği tepki ise dikkat çekti. Otomobilini tekmeleyerek, ‘İçtim dedim, arabayı sen kullan dedim ya’ sözleriyle arkadaşına tepki gösteren sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi. O anlarsa vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyıp sosyal medyada paylaşıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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