HABER

Kaza yapan aracı kurtarma operasyonu faciaya dönüyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 16:31 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobili kurtarma çalışmaları faciaya dönüyordu.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobili kurtarma çalışmaları faciaya dönüyordu. Kurtarılmak istenen otomobil halat kopunca tekrardan metrelerce taklalar atarak uçuruma yuvarlandı.
Kaza, dün Hendek ilçesi Dereköy Mahallesi’nde meydana gelmişti. Tayfun Ç. idaresindeki 34 LL 8773 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmış, meydana gelen kazada sürücü Tayfun Ç. ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail F.’de yaralanmıştı. Meydana gelen kaza sonrasında otomobili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine gelen çekici yardımıyla şarampole yuvarlandığı yerden halat bağlanarak çekilmeye başlanan otomobil, halatın kopmasıyla birlikte tekrardan defalarca taklalar atarak şarampole uçtu. İlk kazada büyük hasar alan otomobil, ikinci kazada ise adeta hurdaya döndü.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Aksaray’da aranan 3 şüpheli tutuklandıAksaray’da aranan 3 şüpheli tutuklandı
Birlikte olduğu kadını öldüren sanık: Tüfeği değnek olarak kullanacaktım, ateş aldıBirlikte olduğu kadını öldüren sanık: Tüfeği değnek olarak kullanacaktım, ateş aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.