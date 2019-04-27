Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Isparta - Antalya Karayolu üzerindeki Sav Kasabası kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre, Isparta’dan Antalya istikametine seyreden Osman T. yönetimindeki 32 LT 391 plakalı otomobil, Sav Kasabası kavşağında geldiği sırada sürçünün kontrolünden çıktı.

Savrulan otomobil, yolun sol tarafındaki trafik işaret levhaları ve trafik sinyalizasyon ışıklarına çarparak durabildi.

OTOMOBİLİN LGP TANKERİ PATLADI

Tek taraflı feci kazada otomobilin LPG tankeri patlayarak içerideki gaz açığa çıkarken, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe U. ve Menekşe A. yaralandı. Yaralı sürücü araç içerisinde bulunduğu yerde sıkıştı.

Sav Kavşağı’ndaki Polis Uygulama Noktasının karşı tarafında meydana gelen kazada, polis ekipleri olaya müdahale ederken, durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri de sevk edildi.

POLİS, CANINI HİÇE SAYDI

Talihsiz kazada bulunduğu yerde sıkışan sürücü Osman T., gaz kaçağı bulunmasına rağmen can güvenliğini hiçe sayarak kazaya müdahale eden polis ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarılabildi.