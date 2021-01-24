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  4. Kaza yapan kadın gazetecilere böyle saldırdı

Kaza yapan kadın gazetecilere böyle saldırdı

24.01.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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Kaza yapan kadın gazetecilere böyle saldırdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde refüje çarpan kamyonet hasar gördü. Kaza yapan araç sürücüsü Nargün Y. gazetecilere saldırdı.

Kaza, gece saatlerinde Karasu Yalı Mahallesi Liman Caddesi üzerinde meydana geldi. Nargün Y. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki 2 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmeleri nedeniyle 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

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Sürücü Nargün Y. olay yerinde görüntü çeken gazetecilere pet şişe ile saldırdı. Eşinin yatıştırmaya çalıştığı kadın, olay yerine yakınlarının gelmesiyle daha da öfkelendi. Polisle arbede yaşayan grup bu defa gazetecinin üzerine yürüdü. Olay yerinden uzaklaşan basın mensupları ancak uzaktan görüntü alabildi.

DHA

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