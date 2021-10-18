Kaza yapan kamyonetin kasasından kızıl geyik çıktı, ceza yağdı

Kaza, cumartesi günü, Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkisinde meydana geldi. İ.Ç.'nin kullandığı kamyonet, Nihat Ö. yönetimindeki dorsesi olmayan TIR’a arkadan çarptı. TIR’ın üzerine çıkan kamyonet, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan avcılar İ.Ç. ve Ö.T.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu sırada aracın bagajında, kızıl geyik olduğunu gören jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Gelen görevliler, kamyonette, av sırasında kullanıldığı tahmin edilen çok sayıda mermiye ve erkek kızıl geyiğe el koydu. Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.

YOL KENARINDA TESADÜFEN GÖRMÜŞLER

Yaralanan avcılar İ.Ç. ve Ö.T., tedavilerinin ardından jandarmaya ifade verdi. İki avcının ifadelerinde, bagajda çıkan geyiği kendilerinin vurmadığını, yol kenarında avlanmış ve cansız bir halde tesadüfen görüp araca aldıklarını söyledikleri kaydedildi.

CEZA YAĞDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma kapsamında avcılar İ.Ç. ve Ö.T.’ye idari ve tazminat cezası verilecek. İki avcının, avcılık belgesi bulunduğu fakat av için izin almadıkları belirtildi. Her iki avcıya Kara Avcılığı Kanunu gereği avlanması izne tabi bulunan kızıl geyiği izinsiz avladıkları gerekçesiyle bin 730 lira ile 8 bin 692 lira arası idari yaptırım cezası ve 35’er bin lira tazminat cezası kesileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

