HABER

Kaza yapan otomobil, terzi dükkanına daldı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 15:31 | Son Güncelleme

AKSARAY'da başka bir otomobille çarpışan otomobil, yol kenarındaki terzi dükkanına daldı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da başka bir otomobille çarpışan otomobil, yol kenarındaki terzi dükkanına daldı. Kazada, otomobildeki 1 kişi yaralandı. ​Kaza, saat 12.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Çakır (29) yönetimindeki 68 AS 459 plakalı otomobil, Yasin Biçe (27) yönetimindeki Almanya plakalı DU MI 6061 otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki Mevlüt Kütük'e ait terzi dükkanına daldı. Kazada, dükkana giren otomobilde Yazgül Çakır (39), yaralandı. Yaralı Çakır, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dükkan sahibi Mevlüt Kütük, iş yerinde hasar oluştuğunu belirterek, ''İçeride çalışıyordum. Bir baktım iki defa ses geldi .Üçüncüye baktım araba içeride. Çok şaşırdım, şok oldum. Hala dizlerim titriyor'' diye konuştu.

PARTNERÜnlü isimden plaj şov!Ünlü isimden plaj şov!
Edremit’te inşaatın 3. katından düşen işçi öldüEdremit’te inşaatın 3. katından düşen işçi öldü
Kabak Koyunda kayalıklardan düşen kişiyi JAK kurtardıKabak Koyunda kayalıklardan düşen kişiyi JAK kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.