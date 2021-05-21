Şaşkına çeviren anlar! "Çıkma teklifimi kabul etmediği için bu hale geldim"

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Sarıkorkmaz Mahallesi İhsan Likoğlu Sokak'ta meydana geldi. Taner Ç., kullandığı motosiklet ile aynı yönde giden Adem Kocatürk yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada motosikletten yola düşen Taner Ç., yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekibi geldi. Taner Ç., bu sırada yanına yaklaşarak, iyi olup olmadığını soranlara, "Sevdiğim kız çıkma teklifimi kabul etmediği için bu hale geldim" dedi. Sağlık görevlilerince sedyeye alınan Taner Ç., ambulansa bindirilirken de sevdiği kızın fotoğrafını çıkarıp, öptü. Taner Ç., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen otomobil sürücüsü Adem Kocatürk de "Evimin önündeki park yerine giriyordum. Birden geldi, vurdu. Nasıl olduğunu anlayamadım" diye konuştu.

DHA

