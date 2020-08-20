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Kaza yaptığı otomobilini olay yerinde bırakıp gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 10:09 | Son Güncelleme

Karaman’da bir sürücü kaza yaptıktan sonra otomobilini olay yerinde bırakarak gitti.

Kaza yaptığı otomobilini olay yerinde bırakıp gitti

Kaza, saat 23.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, önünde seyretmekte olan araca arkadan çarpıp kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkarak ağaçları kıran otomobil devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve yanındaki kişi, aracı kaza yerinde bırakarak olay yerinden hızla ayrıldı. Kazada takla atan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından aracı çekiciyle olay yerinden kaldırttı. Hafif ticari aracın arka kısmında ise küçük çaplı hasar oluştu. Kırılan ağaçlar da yol kenarına alındı.

Polis, kaza yerinden ayrılarak giden sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

(İHA)

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