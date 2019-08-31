Kazada hayatını kaybeden anne son yolculuğuna uğurlandı

Tokat’ta kızı ile kaldırımda yürürken üzerlerine kavşakta çarpışan aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden anne son yolculuğuna uğurlandı, kızı yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ta dün akşam saatlerinde kızı ile kaldırımda yürürken kavşak çarpışan araçlardan birisinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Yıldız Uzunoğlu’nun (45) cenazesi hastane morgundan alınarak Ali Paşa Camine getirildi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazında Murat Uzunoğlu eşinin cenazesinde gözyaşı döktü. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrasında Uzunoğlu’nun cenazesi Erenler mezarlığında toprağa verildi.

600 Evler Mahallesi İbn-i Kemal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada kavşakta çarpışan iki araçtan hafif ticari araç kaldırımda yürüyen anne Yıldız Uzunoğlu ile kızı B.R.U.’nun (11) üzerine devrilmişti. Anne Uzunoğlu olay yerinde hayatını kaybeden erken kızı yoğun bakımda tedavi alınmıştı. 7 kişinin yaralandığı kazada mahalle sakinleri kontrolsüz kavşakta bir çok kaza olduğunu, yolun çıkış yönünün kapatılması için yetkililerin harekete geçmesini istedi.

