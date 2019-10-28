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Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 16:14 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Atilla Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Elbistan- Göksun karayolunun Kabaağaç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Atilla Arslan yönetimindeki 35 MKR 51 plakalı otomobil, Cuma B.nin kullandığı 46 F 5508 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobilde sıkışan Atilla Arslan'ın öldüğünü belirledi. Arslan'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

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