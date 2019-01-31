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Kazada ölen kardeşlerin annesinden yürek burkan isyan

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 15:40 | Son Güncelleme

Mersin’de küçük yaştaki Çakmakçı kardeşlerin ölümü, teyzeleri İlknur Emine Yalçın’ın yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına ilişkin davanın 2.

Kazada ölen kardeşlerin annesinden yürek burkan isyan

Mersin’de küçük yaştaki Çakmakçı kardeşlerin ölümü, teyzeleri İlknur Emine Yalçın’ın yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına ilişkin davanın 2. duruşması görüldü. Duruşmada anne Özlem Çakmakçı, "15 gün önce karne verildi ve karne günü araba beni okula değil mezarlığa götürdü. Şimdi tahliye istiyorlar, benim tahliyem ne olacak" diye konuştu.
Mersin’de 6 yaşındaki Ekin ve 9 yaşındaki Evrim Çakmakçı kardeşlerin ölümü, teyzeleri İlknur Emine Yalçın’ın yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada anne Özlem Çakmakçı, müvekkil avukatının tahliye talebine isyan etti. Çakmakçı, "15 gün önce karne verildi ve karne günü araba beni okula değil mezarlığa götürdü. Şimdi tahliye istiyorlar, benim tahliyem ne olacak" dedi.
Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya tutuklu yargılanan araç sürücüsü Ramazan Topal (69) ve avukatları ile kazada hayatını kaybeden Ekin ve Evrim Çakmakçı’nın yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada konuşan müvekkil avukatı, müvekkilinin bu zamana kadar hiç ceza almadığını ve kaza yerinden kaçmadığını kaydederek, sanığın adli kontrol veya kefaletle serbest bırakılmasını talep etti.

Anne tahliye talebine isyan etti
Ailenin avukatı ile duruşma savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Duruşmaya kızlarının fotoğrafı ile katılan anne Özlem Çakmakçı ise "2 Temmuz’da benim için hayat durdu, ben yaşamıyorum, her gün ölüyorum. 15 gün önce karne verildi. Karne günü araba beni okula değil mezarlığa götürdü. Kızlarımın fotoğraflarını tişörtüme bastırdım. Göğsümde taşıyorum. 2 Temmuz’da deprem oldu, iki çocuğumu kaybettim ama ben enkazdan çıkamadım. Şimdi tahliye istiyorlar. Benim tahliyem ne olacak. Ölsem ölemiyorum, yaşasam ne olacak. Ramazan bir şekilde dışarı çıkacak. Benim mahpusluğum ne olacak" dedi.
Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay
Mersin’in Merkez Toroslar ilçesi Gözne Yolu Sarnıç mevkisinde kuzenleri İlknur Emine Yalçın ile birlikte otomobilden inen Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) adlı kız kardeşler, yolun karşısına geçmek için yola çıktıkları sırada, süratle gelen Ramazan Topal yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, kazada İlknur Emine Yalçın da ağır yaralanmıştı.

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