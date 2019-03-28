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Kazada ölen liseli Aydoğan, mezuniyet cübbesi ve kepiyle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 19:08 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde refüje çarpan motosiklette yaşamını yitiren lise öğrencisi Aydoğan Varol (17), toprağa verildi.

Kazada ölen liseli Aydoğan, mezuniyet cübbesi ve kepiyle uğurlandı

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde refüje çarpan motosiklette yaşamını yitiren lise öğrencisi Aydoğan Varol (17), toprağa verildi. Aydoğan Varol, tabutunun üzerine serilen mezuniyet cübbesi ve kepiyle son yolculuğuna uğurlandı.
Gümbet'ten Bodrum yönüne giden Onur Canlı, dün saat 13.30 sıralarında, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne geldiğinde, yönetimindeki 48 PK 676 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrulup, refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Onur Canlı ile arkasındaki arkadaşı Aydoğan Varol yola savruldu. Yaralanan iki gence, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen motorize 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra iki genç, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gençlerden durumu ağır olan, Ayşegül Sevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Aydoğan Varol, yaşamını yitirdi. Sosyal medyadan son olarak mezuniyet için çekilen fotoğraflarını paylaşan Varol'un ölüm haberi, kentte üzüntü yarattı.
YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ CENAZEYE KATILDI
Erdoğan- Ülkü çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Aydoğan Varol'un cenazesi, bugün ikindide Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası, Ortakent Mezarlığı'nda toparğa verildi. Cenazeye Varol'un ailesi, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, yakınları, öğretmenleri, sınıf arkadaşları başta olmak üzere kendi okulundan ve diğer okullardan arkadaş ve öğretmenleri ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Aydoğan Varol'un tabutunun üzerine mezuniyet cübbesi ve kepi konuldu. Cenaze namazından önce Aydoğan Varol'un yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Aydoğan'ın örnek olarak gösterilecek nadir öğrencilerden biri olduğunu belirten öğretmenleri, Varol'un birçok sosyal projede de yer aldığını söyledi. Ayrıca Aydoğan Varol'un birer yıl arayla motosiklet kazasında amcasını ve yakın arkadaşını yitirdiği öğrenildi.

FOTOĞRAF

Kazada ölen liseli Aydoğan, mezuniyet cübbesi ve kepiyle uğurlandıKazada ölen liseli Aydoğan, mezuniyet cübbesi ve kepiyle uğurlandıKazada ölen liseli Aydoğan, mezuniyet cübbesi ve kepiyle uğurlandıKazada ölen liseli Aydoğan, mezuniyet cübbesi ve kepiyle uğurlandı

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