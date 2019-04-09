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Kazada ölen Meral Bacınoğlu toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 19:07 | Son Güncelleme

 BODRUM'da beton mikseriyle park halindeki otomobil arasında kalarak yaşamını yitiren Meral Bacınoğlu (40), toprağa verildi.

Kazada ölen Meral Bacınoğlu toprağa verildi

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da beton mikseriyle park halindeki otomobil arasında kalarak yaşamını yitiren Meral Bacınoğlu (40), toprağa verildi.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yokuşbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Meral Bacınoğlu, cadde üzerinde bulunan markette alışveriş yaptıktan sonra 48 VU 317 plakalı motosikletiyle hareket etti. Bacınoğlu otoparktan çıktığı sırada, arkasından gelen G.Ç. yönetimindeki 48 U 2805 plakalı plakalı beton mikseri ile cadde üzerinde park halindeki otomobilin arasında kaldı. Önce beton mikserine daha sonra park yapan araca çarpan Bacınoğlu, dengesini kaybetti. Bacınoğlu, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Beton mikserinin şoförü G.Ç. gözaltına alındı.
Meral Bacınoğlu için Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindide cenaze töreni yapıldı. Merhum emekli Başkomiser Hüseyin Avni Bacınoğlu'nun kızı Meral Bacınoğlu'nun cenaze törenine ailesi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, yakınları ve polisler katıldı. İkindide kılınan namaz sonrası Bacınoğlu, Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GEÇEN YIL KAZADA YARALANMIŞ
Geçen aralık ayında motosikletiyle Severcan Caddesinde ilerlerken, devrilen telefon direğinin kablosuna boynu takılarak kaza yapan Bacınoğlu'nun, uzun süre tedavi gördüğü öğrenildi. Bu kaza sonrası bazı yakınlarına bir süre motosiklet kullanmayacağını söylediği öğrenilen Bacınoğlu'nun, Bodrum'da bazı sivil toplum kuruluşlarının yardım projelerinde yer aldığı, hiç evlenmediği ve uzun süredir iş aradığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen Meral Bacınoğlu toprağa verildiKazada ölen Meral Bacınoğlu toprağa verildiKazada ölen Meral Bacınoğlu toprağa verildiKazada ölen Meral Bacınoğlu toprağa verildi

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