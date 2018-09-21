HABER

Kazada ölen öğretmen çift gözyaşları ile uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 16:17 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren ilkokulda müdür yardımcısı İsmail Yaman (27) ile bir lisede öğretmen olan eşi Esra Duman Yaman'ın cenazeleri, Karacabey ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Kazada ölen öğretmen çift gözyaşları ile uğurlandı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren ilkokulda müdür yardımcısı İsmail Yaman (27) ile bir lisede öğretmen olan eşi Esra Duman Yaman'ın cenazeleri, Karacabey ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Çiftin kazada yaralanan oğulları Kerem Yaman'ın (2) ise yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.
Bandırma-Bursa karayolunda dün meydana gelen trafik kazasında, Bursa istikametine seyreden Baki Ü. (61) yönetimindeki 16 TR 957 plakalı otomobil ile Karacabey ilçesinde Dağkadı İlkokulu'nda Müdür Yardımcısı olan İsmail Yaman'ın kullandığı 10 E 5759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, İsmail Yaman olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen olan eşi Esra Duman Yaman ve oğlu Kerem Yaman ile diğer araçta bulunan sürücü İsmail K. yaralandı. Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Esra Duman Yaman ile oğlu Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Esra Duman Yaman doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaşamlarını yitiren İsmail Yaman ile Esra Duman Yaman için bugün Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan evlerinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene çiftin yakınları, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ve meslektaşları katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından İsmail Yaman'ın cenazesi toprağa verilmek memleketi Bolu'ya, Esra Duman Yaman'ın cenazesi ise İzmir'e gönderildi.
Bu arada kazada kaburgası ve kalçasında kırıklar bulunan çiftin çocukları Kerem Yaman'ın yoğun bakımdan çıktığı, yakınlarının isteği üzerine İzmir'deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen öğretmen çift gözyaşları ile uğurlandıKazada ölen öğretmen çift gözyaşları ile uğurlandıKazada ölen öğretmen çift gözyaşları ile uğurlandıKazada ölen öğretmen çift gözyaşları ile uğurlandı

PARTNERSütyen takmayı sevmiyorlarSütyen takmayı sevmiyorlar
Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren dedikodu! Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren dedikodu!
İdlib’de rejim protesto edildiİdlib’de rejim protesto edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

İlginizi Çekebilir

İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı

İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı

Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!

Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren dedikodu!

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren dedikodu!

2 bin 200 yıllık antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı

2 bin 200 yıllık antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.