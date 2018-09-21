Kazada ölen öğretmen çift gözyaşları ile uğurlandı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren ilkokulda müdür yardımcısı İsmail Yaman (27) ile bir lisede öğretmen olan eşi Esra Duman Yaman'ın cenazeleri, Karacabey ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Çiftin kazada yaralanan oğulları Kerem Yaman'ın (2) ise yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.

Bandırma-Bursa karayolunda dün meydana gelen trafik kazasında, Bursa istikametine seyreden Baki Ü. (61) yönetimindeki 16 TR 957 plakalı otomobil ile Karacabey ilçesinde Dağkadı İlkokulu'nda Müdür Yardımcısı olan İsmail Yaman'ın kullandığı 10 E 5759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, İsmail Yaman olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen olan eşi Esra Duman Yaman ve oğlu Kerem Yaman ile diğer araçta bulunan sürücü İsmail K. yaralandı. Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Esra Duman Yaman ile oğlu Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Esra Duman Yaman doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamlarını yitiren İsmail Yaman ile Esra Duman Yaman için bugün Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan evlerinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene çiftin yakınları, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ve meslektaşları katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından İsmail Yaman'ın cenazesi toprağa verilmek memleketi Bolu'ya, Esra Duman Yaman'ın cenazesi ise İzmir'e gönderildi.

Bu arada kazada kaburgası ve kalçasında kırıklar bulunan çiftin çocukları Kerem Yaman'ın yoğun bakımdan çıktığı, yakınlarının isteği üzerine İzmir'deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı