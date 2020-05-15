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Kazada yaralanan polis memuru Hüseyin Cengiz, 13 gün sonra hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 16:58 | Son Güncelleme

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilinin önündeki kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Hüseyin Cengiz (49), tedavi gördüğü hastanede, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada yaralanan polis memuru Hüseyin Cengiz, 13 gün sonra hayatını kaybetti

Kaza, 2 Mayıs günü Fatsa- Bolaman yolunda meydana geldi. 12 yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapa polis memuru Hüseyin Cengiz yönetimindeki plakası bilinmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önündeki kamyona çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Cengiz, ağır yaralandı.

13 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Cengiz, ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cengiz, 13 günlük yaşam mücadelesini dün akşam saatlerinde kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Cengiz için bugün Fatsa Emniyet Müdürlüğü önünde anma töreni düzenlendi. Törene katılan Hüseyin Cengiz’in eşi ve çocukları güçlükte ayakta dururken, mesai arkadaşları da uzun süre gözyaşı döktü. Törenin ardından Cengiz'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Samsun’un Terme ilçesine gönderildi.

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