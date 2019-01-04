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Kazada yaralanan üniversiteli Emine de kurtarılamadı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 16:19 | Son Güncelleme

CENAZE KONVOYU KAZANIN OLDUĞU YERDE DURDU Adıyaman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Emine Şevval Aytemir'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazada yaralanan üniversiteli Emine de kurtarılamadı (2)

CENAZE KONVOYU KAZANIN OLDUĞU YERDE DURDU
Adıyaman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Emine Şevval Aytemir'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze konvoyu Tut ilçesine doğru giderken, yol üzerindeki Altınşehir Mahallesi'nde Emine Şevval'in yaşamını yitirdiği kazanın olduğu yerde durdu.
Yakınlarının gözyaşı döktüğü alandaki kalabalığa konuşan Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı, sürücülerin kurallara uymasını istedi. Emine Şevval Aytemir'in trafik canavarının son kurbanı olmasını isteyen Başkan Avcı, "Trafik canavarına dur demek için hem sürücülerin, hem de insanlarımızın dikkatli lazım. Trafikte hızlı araç kullanmayalım ki; kazalar meydana gelmesin ve canlara mal olmasın. Gencecik üniversiteli kızımızı kaybettik, bu son olsun" dedi.
Avcı'nın konuşmasının ardından kalabalık, cenaze aracındaki Aytemir'in cansız bedenini toprağa vermek üzere Tut ilçesine götürdü.

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Kazada yaralanan üniversiteli Emine de kurtarılamadı (2)Kazada yaralanan üniversiteli Emine de kurtarılamadı (2)Kazada yaralanan üniversiteli Emine de kurtarılamadı (2)Kazada yaralanan üniversiteli Emine de kurtarılamadı (2)

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