Kazada yürüme yetisini kaybetmişti: Şifayı havuz terapisinde buldu...

Çanakkale'de geçirdiği trafik kazası sonucu yürüme yetisini kaybeden 58 yaşındaki Zekeriya Geçer, İzmir Şehir Hastanesi'nde aldığı fizik tedaviyle yeniden yürümeye başladı. Kazanın ardından omurilik hasarı nedeniyle desteksiz ayakta duramaz hale gelen Geçer, hidroterapi (havuz tedavisi) ve görsel destekli yürüme programları sayesinde sağlığına kavuştu.

Çanakkale'de 26 Mayıs'ta emekli işçi Zekeriya Geçer'in kullandığı otomobile taksi arkadan çarptı. Ağır yaralanan Geçer, ambulansla, Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 20 gün yoğun bakımda olmak üzere toplam 2 ay hastanede yatan Zekeriya Geçer, yürüme yetisini kaybetti.

"SU, DAHA TOLERANSLI VE GÜVENLİ BİR TEDAVİ YÖNTEM"

Geçer, fizik tedavi ve rehabilitasyon için İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Geçer, burada uygulana hidroterapi (havuz tedavisi) ve görsel destekli yürüme programlarıyla sağlığına kavuştu. Desteksiz yürümeye başlayan Geçer'in tedavisini yapan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği İdari Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Buğra İnce, "Zekeriya bey, trafik kazası sonrası boyun omurlarında kırık ve kaymaya bağlı omurilik hasarı ve buna bağlı olarak alt uzuvlarında belirgin olarak kaslarda güçsüzlük şikayetiyle geldi. Desteksiz ayakta duramıyordu. Kapsamlı bir rehabilitasyon süreci başladı. Havuz tedavisi uyguladık. Su, daha toleranslı ve güvenli bir tedavi yöntemi. Bu tedavide suyun direncinden de faydalanıyoruz. Zayıf kasların güçlendirmesinde bizim için avantajlı bir ortam sağlamakta. Sınırlı sayıda merkez havuz tedavi uyguluyor. İzmir'de kamu hastanelerinde havuz tedavisi sadece şehir hastanesinde var. Havuz tedavisi Zekeriya beye uyguladığımız tek tedavi değil. Kendisine kapsamlı bir tedavi uyguladık. Geleneksel fizik tedavi uygulamaları da yaptık. Görsel destekli analiz ve özel denge cihazımızla bu tedavileri aldı. Artık herhangi bir alete veya cihaza ihtiyaç duymadan yürüyebiliyor. Bizler modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hastalarımızın rehabilitasyonu gerçekleştiriyoruz. Referans bir merkez olarak hizmet vermekteyiz. Hastalarımız fiziksel ve psikolojik olarak toparlayacaklarına inanıp, kendilerini bizlere emanet edebilirler" dedi.

"HAVUZ TEDAVİSİ SAYESİNDE DENGEMİ DE SAĞLAMAYA BAŞLADIM"

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Zekeriya Geçer ise "Sabah evden çıkıp Çanakkale Merkez Mezarlığı önüne geldiğimde arkadan bir taksi otomobilime çarptı. Ne olduğunu anlayamadım. Gözümü hastanede açtığımda hastanedeydim. Kazanın ardından hiç yürüyemiyordum. Çanakkale'de 2 ay hastanede yattıktan sonra, İzmir Şehir Hastanesi'ne getirildim. Buradaki fizik tedavi ve rehabilitasyonun bana çok faydası oldu. Havuz tedavisi sayesinde dengemi de sağlamaya başladım. Mücadele eden herkes sonunda sağlığına kavuşur" diye konuştu.

(DHA)

