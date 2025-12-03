KADIN

Sinem Ünsal'ın Uzak Şehir stili! Ceket-gömlek kombininin fiyatı...

'Uzak Şehir'in Alya Albora'sı Sinem Ünsal'ın son bölüm kombinleri moda düşkünlerinin de ilgisini çekti. Özellikle ceket-pantolon kombininin fiyatı araştırıldı.

Sinem Ünsal'ın Uzak Şehir stili! Ceket-gömlek kombininin fiyatı...
Kubra Akalın

Reytingleri alt üst eden Uzak Şehir dizisinde Alya'yı canlandıran Sinem Ünsal'ın dizideki stili mercek altına alındı. Kusursuz stiliyle her bölüm adından söz ettiren Sinem Ünsal son bölümde de oldukça tarzdı.

Özellikle Uzak Şehir son bölümde ceket-mavi gömlek-pantolonlu kombin kadınlara ilham oldu. Bu tarzın bedeli de merak edildi.

Sinem Ünsal ın Uzak Şehir stili! Ceket-gömlek kombininin fiyatı... 1

Sinem Ünsal'in Uzak Şehir kıyafetleri arasında beğeni toplayan bu stilin bedeli 9.850 TL. Billinen bir markanın tasarımı olan kombin Ünsal'ın fanlarından tam not aldı.

ÇABASIZLIK ŞIKLIĞIN ÖRNEĞİ

Sinem Ünsal'ın, ekose desenli, gri tonlardaki kazağı da beğeni aldı. Klasik bir modern casual şıklık yansıtan stili günümüzün popüler “effortless chic” (çabasız şıklık) trendine uyuyor.

Sinem Ünsal ın Uzak Şehir stili! Ceket-gömlek kombininin fiyatı... 2

Bu kazak, basic ama stil sahibi görünmek isteyenler için ideal bir örnek.

