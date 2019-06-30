Kazadan son anda kurtuluş kamerada

Adana'da bir kadın, kontrolden çıkan otomobilin üzerine geldiğini fark edip yaptığı hamleyle hem kendisinin hem de yakınındaki bir çocuğun yaralanmasına engel oldu.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı.

Otomobil daha sonra kaldırıma çıkarken, durumu fark eden bir kadın yaptığı hamleyle hem kendisinin hem de yakınındaki bir çocuğun yaralanmasını önledi.

Kadının kaldırımın ortasındaki çocuğu tutup iş yerlerinin bulunduğu bölgeye geçişi sırasında, yakınlarındaki bir kişi de geriye çekilerek kazadan kurtuldu.

Bu arada, park halindeki otomobile çarpan araç sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi.

