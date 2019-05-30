"Kazakistan geleceğine büyük bir umutla bakıyor"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Kazakistan geleceğine hiç olmadığı kadar büyük umutla bakıyor. Bu ortak geleceği Türkiye gibi kardeş bir ülke ve stratejik ortakla birlikte inşa edeceğimiz gerçeği ise bizlere ilave güç katıyor." dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde, Türkiye Kazakistan Dostluk Derneği ve Ahmet Yesevi Vakfı tarafından "Nazarbayev'in Tarihi Kararı ve Kazakistan'ın Geleceği" adlı toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Büyükelçi Saparbekuly'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Türkiye-Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Feyzullah Budak, Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı ve Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek ile çok sayıda diplomat ve akademisyen katıldı.

Büyükelçi Saparbekuly, bağımsız ve modern Kazakistan'ın adının, Nursultan Nazarbayev'in adıyla özdeşleştiğini belirterek "1991'de Nazarbayev, Sovyetler Birliğinin ekonomik ve politik yıkıntıları arasında özgürlüğüne kavuşmuş ama büyük iç ve dış tehditlerle karşı karşıya olan Kazakistan'ı devralmıştır." diye konuştu.