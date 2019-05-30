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"Kazakistan geleceğine büyük bir umutla bakıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 16:39 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly: - "Kazakistan geleceğine hiç olmadığı kadar büyük umutla bakıyor. Bu ortak geleceği Türkiye gibi kardeş bir ülke ve stratejik ortakla birlikte inşa edeceğimiz gerçeği ise bizlere ilave güç katıyor"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Kazakistan geleceğine hiç olmadığı kadar büyük umutla bakıyor. Bu ortak geleceği Türkiye gibi kardeş bir ülke ve stratejik ortakla birlikte inşa edeceğimiz gerçeği ise bizlere ilave güç katıyor." dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde, Türkiye Kazakistan Dostluk Derneği ve Ahmet Yesevi Vakfı tarafından "Nazarbayev'in Tarihi Kararı ve Kazakistan'ın Geleceği" adlı toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Büyükelçi Saparbekuly'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Türkiye-Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Feyzullah Budak, Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı ve Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek ile çok sayıda diplomat ve akademisyen katıldı.

Büyükelçi Saparbekuly, bağımsız ve modern Kazakistan'ın adının, Nursultan Nazarbayev'in adıyla özdeşleştiğini belirterek "1991'de Nazarbayev, Sovyetler Birliğinin ekonomik ve politik yıkıntıları arasında özgürlüğüne kavuşmuş ama büyük iç ve dış tehditlerle karşı karşıya olan Kazakistan'ı devralmıştır." diye konuştu.

Kazakistan'ın bugün "yüksek orta refah" düzeyine ulaştığını, BM tarafından "çok yüksek insani gelişim gösteren" bir ülke olarak tanındığını belirten Büyükelçi Saparbekuly, ülkesinin Türk dünyasında ve uluslararası arenada öncü roller üstlendiğini ve önemli zirvelere ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Son dönemde de Nazarbayev'in birkaç gün arayla hem "Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı" hem de "Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi (AYEK) Onursal Başkanı" ilan edildiğini belirten Saparbekuly, bu ünvanların da Nazarbayev'e duyulan saygının tezahürü olduğunu söyledi.

Saparbekuly, 20 Mart 2019'dan bu yana Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Kasım Jomart Tokayev'in de çok deneyimli bir devlet adamı ve seçkin bir diplomat olduğuna dikkati çekti.

Kazakistan'da 9 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Saparbekuly, seçilecek yeni cumhurbaşkanının da Nazarbayev döneminde elde edilen başarıları devam ettirmesini umduklarını belirtti.

Büyükelçi Saparbekuly, yeni dönemde de Kazakistan'ın ekonomi alanında önemli adımlar atacağını, çok yönlü, dengeli ve barışçıl dış politikasını sürdüreceğini, Türk dünyası ile bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini ve latin alfabesine geçişini tamamlayacağını belirtti.

Kazakistan'ın uluslararası camianın saygın bir üyesi olarak çalışmayı sürdüreceğini ve Orta Asya'da ve bölgesinde öncü roller üstlenmeye devam edeceğini vurgulayan Saparbekuly, "Bugün Kazakistan geleceğine hiç olmadığı kadar büyük umutla bakıyor. Bu ortak geleceği Türkiye gibi kardeş bir ülke ve stratejik ortakla birlikte inşa edeceğimiz gerçeği ise bizlere ilave güç katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kazakistan bölgesinde parlayan ve yükselen bir yıldızdır"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu da etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kazakistan bölgesinde parlayan ve yükselen bir yıldız halinde yükselmektedir ve bu böyle devam edecektir." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'ın bölgesel ve uluslararası krizlerin çözümünde sözüne güvenilir bir yerinin olduğunu hatırlatan Topçu, Kazakistan'ın aynı zamanda enerjinin ve ticaretin merkezi haline geldiğini sözlerine ekledi.

Program, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zorlu, Türkiye-Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Budak, Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı ve eski Kültür Bakanı Zeybek'in konuşmalarının ardından sona erdi.

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