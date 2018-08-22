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Kazakistan ile Rusya'dan ortak roket sistemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 17:49 | Son Güncelleme

Kazakistan ile Rusya'dan ortak roket sistemi

Kazakistan ile Rusya, ortak roket sistemi projesinin başlatılmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanı Beybut Atamkulov, Rusya'da düzenlenen "Army 2018" Askeri Teknik Forumu çerçevesinde, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin ile görüştü.

Baykonur Uzay Üssü'nde ortak proje ve yatırımlar konularının ele alındığı görüşme çerçevesinde taraflar, üste "Bayterek" ortak roket sisteminin oluşturulmasıyla ilgili hükümetler arası anlaşmada değişikliklerin yapılmasına ilişkin protokol imzaladı.

Protokol, Kazakistan'ın "Bayterek" projenin finansmanını sağlaması ve başlamasını öngörüyor.

Kazakistan, proje çerçevesinde, füze sistemi "Zenit M'in" altyapı modernizasyonundan sorumluyken, Rusya "Soyuz 5" roket taşıyıcısı için yeni füze oluşturacak.

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Anahtar Kelimeler:
bayterek Baykonur kazakistan roket sistemi Rusya

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