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Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen o liderden Suudi kralına davet

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2018 11:52 | Son Güncelleme

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Suudi Arabistan kralı ve veliaht prensini ülkesine davet etiği açıklandı.

Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen o liderden Suudi kralına davet

Nazarbayev'in makamından bugün yapılan açıklamada Kazak liderin bugün bir Suudi yetkiliyle yaptığı görüşmede davetini ilettiği bildirildi. Ancak ziyaretin zamanı belli değil.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakın bir lider olarak bilinen Nazarbayev, daha önce de uluslararası sorunlarla yakından ilgilenmişti.

Nazarbayev'in 2015 yılında Türkiye-Suriye sınırında bir Rus askeri uçağının düşürülmesi olayında Ankara ve Moskova arasındaki gerilimin giderilmesinde yardımcı olduğu biliniyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bir ay önce ülkesinin İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesi, Riyad için siyasi bir krize dönüştü.


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Nazarbayev kazakistan Suudi Arabistan veliaht prens Nursultan Nazarbayev davet

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