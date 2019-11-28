Kazakistan, terör suçundan mahkum vatandaşlarının çocuklarını Irak'tan çıkardı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan, terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle Irak'ta hapis cezasına çarptırılan vatandaşlarının 14 çocuğuna sahip çıkarak, operasyonla ülkeye getirilmesi sağladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanının talimatıyla düzenlenen operasyon kapsamında, Irak'tan 14 Kazak çocuğun Irak'tan alınarak Kazakistan'a getirildiği belirtilerek, "Bu çocuklar, terör bağlantısı nedeniyle hapis cezasına çarptırılan ve Irak hapishanelerinde bulunan Kazakistan vatandaşı annelerinin yanında bulunuyordu." ifadesi kullanıldı.

Operasyonun, kamu kuruluşları ve uluslararası örgütlerin desteğinin yanı sıra annelerin talebi üzerine gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, çocukların, rehabilitasyon sürecinin ardından akrabalarına kavuşacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı özel talimatlar sorumlusu Stanislav Vasilenko, operasyonla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların yaşlarının 2 ila 12 arasında değiştiğini söyledi.

Vasilenko, çocukların annelerinin, Irak'ta terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle ömür boyu hapse mahkum edildiğini dile getirdi.

Ocak ve haziranda düzenlenen operasyonlarda Suriye'den 500'den fazla Kazak çocuğu Kazakistan'a getirilmişti.

