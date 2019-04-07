Kazakistan'da Dünya Sağlık Günü'nde çöp toplama etkinliği

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 7 Nisan Dünya Sağlık Günü vesilesiyle çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Aktivistler tarafından Nur Sultan Valiliğinin desteğiyle "Benim şehrim, temiz şehir" başlığıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde vatandaşlar, kentteki dört parkta toplanarak hem koştu hem de çöp topladı.

Etkinliğin organizatörlerinden çevreci Asel Kospanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın plastikle dolduğunu belirterek bunun çevre için büyük tehdit haline geldiğine dikkati çekti.

Beslenmenin toprağa bağlı olduğuna vurgu yapan Kospanova, "Yediğimiz gıda ürünlerinin çoğu toprakta yetişiyor. Etini yediğimiz hayvanlar bile kimyasal ve plastik atıklarla zehirlenen otla besleniyor." ifadesini kullandı.

Kospanova, organik çöplerin, plastik ve diğer katı atıklardan ayrı toplanarak geri kazandırılmasının önemine işaret ederek "Herkesi çöpleri ayırmaya çağırıyorum. Herkes işe kendisinden başlamalı. Nur Sultan'da katı atıkları geri kazandıran yerler var." dedi.

- "Halk sağlığının korunması konusu özel dikkatimde"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, ülkede sağlık alanına bir trilyon 180 milyar tenge (14,6 milyar lira) tahsis edildiğini belirtti.

Tokayev, temel sağlık hizmetlerine erişim sorunlarının hala sürdüğüne ifade ederek "Halk sağlığının korunması konusu özel dikkatimde." ifadesini kullandı.

