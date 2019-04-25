Kazakistan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği düzenlendi.

Nur Sultan Büyükelçiliği ile Astana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde büyükelçilik binasında düzenlenen törene, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, elçilik mensupları ve YEE personelinin yanı sıra SOS Çocuk Evi ve Nurlı Jürek Çocuk Yurdu ve Rehabilitasyon Merkezinden çocuklar katıldı.

Büyükelçi Uyanık, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemini vurgulayarak, koltuğunu YEE'nin Türk Halk Dansları kursu çocuk grubu öğrencisi Laura Aldabergenova, Nurlı Jürek Çocuk Yurdu ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Adilet Jaksılık ve Nabi Temeşov'a bıraktı.

Büyükelçi koltuğuna oturan çocuklar da bu güzel jestten dolayı Uyanık'a teşekkür ederek, iyi dileklerde bulundu.

Tören çerçevesinde SOS Çocuk Evi öğretmeni Ümit Magaudinova, çocuklara gösterdiği ilgiden dolayı Büyükelçi Uyanık'a teşekkür belgesi takdim etti.

Törende çocuklar dans gösterileri yaptı, şiirler okudu. Törende ayrıca "Karagöz ve Hacivat Gölge Oyunu" gösterildi.

Kutlama etkinliği çerçevesinde çocukların çizdiği "Türkiye Kazakistan Kardeşliği" temalı sergi açıldı.

