Kazakistan'dan Uluslararası Türk Akademisi'ne övgü

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Uluslararası Türk Akademisininin (TWESCO) kısa bir süre içinde, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Konseyi) üye devletler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kültür, tarih, bilim ve araştırma alanlarındaki iş birliğinin gelişmesine önemli katkı sağladığını söyledi.

TWESCO'yu ziyaret ederek, Başkanı Darhan Kıdırali ile görüşen Abdrahmanov, akademinin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Abdrahmanov, yaptığı konuşmada, TWESCO'nun bu yıl 8. yıldönümünü kutladığını belirterek, "Akademi, kısa bir süre içinde Türk Konseyine üye devletler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kültürel, bilim ve araştırma alanlarındaki iş birliğinin gelişmesine önemli katkı sağladı." dedi.

Akademinin entelektüel örgüte dönüştüğüne işaret eden Abdrahmanov, TWESCO tarafından oluşturulan Türk entegrasyonu konsepti projesinin eylül ayında Kırgızistan'da yapılacak 6. Türk Konseyi Devlet Başkanları zirvesinin önemli belgelerinden olacağını kaydetti.

TWESCO Başkanı Kıdırali, Türk dünyasının miraslarına yönelik bilimsel araştırma çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, Ortak Türk Tarihi ders kitabının çalışmalarını tamamladıklarını ve şu an Ortak Türk Edebiyatı ve Ortak Türk Coğrafyası kitap projeleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

