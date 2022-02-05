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Kazancı Bedih kimdir? Kazancı Bedih neden öldü?

05.02.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıra gecelerinin aranan ismi Kazancı Bedih ismiyle bilinen ünlü gazelhan Şanlıurfa'da anıldı. Okuduğu gazellerle tanınan Bedih Yoluk için Şanlıurfa'da anma etkinliği düzenlendi. Kazancı Bedih'in adını ilk kez duyan ya da ünlü gazelhan Kazancı Bedih'i tanımak isteyenler için bu haberi derledik. İşte Kazancı Bedih hakkında merak edilenler!

Kazancı Bedih kimdir? Kazancı Bedih neden öldü?

Kazancı Bedih, ilk olarak Urfa "sıra geceleri" geleneğinde okuduğu gazellerle dikkat çekti.Kazancı Bedih ismiyle tanınan Urfa Sıra Geceleri geleneğinin mihenk taşlarından sanatçı Bedih Yoluk'un hayatı neden ve ne zaman vefat ettiği vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer alıyor.

KAZANCI BEDİH KİMDİR?

Kazancı Bedih adıyla tanınan ya da Bedih Yoluk, 1 Ocak 1929 yılında Şanlıurfa’da doğmuştur. Bedih, belediye memurluğunun ardından yaptığı kazancılık mesleği nedeniyle bu lakapla tanınır. Çocukluğundan itibaren müzikle ilgilenmiştir, cümbüş, ud ve tanbur çalmayı öğrendi, yöredeki sıra gecelerine katılarak sanatını geliştirdi. 2000'in üzerinde kaset yaptı. Sesinin ve yorumunun taklit edilememesiyle adını duyurdu. Kendine has bir hali ve üslubu olan Kazancı Bedih, bundan dolayı yörede "pir" diye çağrılıyordu.

Türk halkı ve medya Şanlıurfa'daki sıra geceleri geleneğini Kazancı Bedih ile keşfetmiştir. Küçük yaşlardan itibaren sıra gecelerine katılan Bedih Şanlıurfa yöresinde bu gecelere çağrılan en önemli isimlerden birisiydi. 1993 yılında İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show isimli televizyon programına da katılmıştır. Burada Fuzuli'nin "Öyle sermestem ki idrak etmezem dünya nedir" diye başlayan sözleri ustaya yeni kapılar açmıştır ancak Bedih ise daha sessiz ve sakin bir hayatı seviyordu. Kahvehanelere gitmezdi ve sıra gecelerine katılmayı çok seviyordu. Katıldığı gecelerde çoğunlukla para almıyordu. İbrahim Tatlıses'in programına katıldıktan sonra tekrar ekranlara çıkması için yoğun istek alan sanatçı, iki ay sonra ikinci kez programa katılmıştır.

İbrahim Tatlıses'in programına çıkması onun daha fazla tanınmasına yol açtı. 1996'da bu defa Yavuz Turgul'un yönettiği başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı Eşkıya filminde "Nice bu hasreti dildar ile giryan olayım, yanayım aşkınla büryan olayım" dizeleri ile gündeme geldi.

KAZANCI BEDİH NEDEN ÖLDÜ?

Kazancı Bedih ve eşi, 20 Ocak 2004 yılında Şanlıurfa'daki evde uyudukları esnada, katalitik sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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