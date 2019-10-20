HABER

Kazandığı altın madalyayı Mehmetçiğe armağan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Gamze Karakol: - "Organizasyondan önce şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyordum"

BÜKREŞ - (AA) - Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda birinci olan Gamze Karakol, altın madalyayı Mehmetçiğe armağan etti.

Milli sporcu Gamze, başkent Bükreş'te yapılan şampiyonada, koparmada 72 kiloyla bronz, silkmede 92 kiloyla altın, toplamda ise 164 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Gamze Karakol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen hazırlık kamplarında antrenörlerinin ve arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Organizasyondan önce şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyordum. Ayrıca asker selamı vermeyi planlıyordum. Bunları gerçekleştirdim. Altın madalyamı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe armağan ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum."

Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...
MSB'den flaş açıklama! Bu fotoğraflarla duyurduMSB'den flaş açıklama! Bu fotoğraflarla duyurdu
Çankırı'da '10'uncu İstiklal Yolu Yürüyüşü'Çankırı'da '10'uncu İstiklal Yolu Yürüyüşü'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası halter Romanya

En Çok Okunan Haberler

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'çekilme' açıklaması: Yakından takip ediyoruz

MSB'den flaş açıklama! Bu fotoğraflarla duyurdu

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, teslim oldular

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

YPG/PKK'nın ikinci ‘kimyasal’ planı! Irak'tan 6 kamyonla Kamışlı'ya getirildi

Suriye'de terör örgütünden korkunç plan!

Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.