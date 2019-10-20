Kazandığı altın madalyayı Mehmetçiğe armağan etti

BÜKREŞ - (AA) - Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda birinci olan Gamze Karakol, altın madalyayı Mehmetçiğe armağan etti.

Milli sporcu Gamze, başkent Bükreş'te yapılan şampiyonada, koparmada 72 kiloyla bronz, silkmede 92 kiloyla altın, toplamda ise 164 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Gamze Karakol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen hazırlık kamplarında antrenörlerinin ve arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Organizasyondan önce şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyordum. Ayrıca asker selamı vermeyi planlıyordum. Bunları gerçekleştirdim. Altın madalyamı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe armağan ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum."

