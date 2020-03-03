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  4. Kazaya giden polisin yaptıkları sosyal medyayı salladı!

Kazaya giden polisin yaptıkları sosyal medyayı salladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2020 11:34 | Son Güncelleme

Adana'da kaza sonrası tutanak tutan polis memuru, ardından yola saçılan parçaları süpürdü. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.

Kaza, dün akşam üzeri Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Ara yolda ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye gelen trafik polisleri, kaza tespit tutanağını yazdıktan sonra otomobillerin yola savrulan parçalarını süpürdü. Parçalardan başka araç ve yayaların zarar görmemesi için dakikalarca yolu süpüren polisin o anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görevli polisin bu anları, sosyal medyada ilgi gördü. (DHA)

Kazaya giden polisin yaptıkları sosyal medyayı salladı!

Anahtar Kelimeler:
Kaza adana polis

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