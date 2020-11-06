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Kazayağı kırışıklıkları nasıl tedavi edilir?

Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, ilerleyen yaşla birlikte bireylerde istenmeyen görünüme yol açan kazayağı kırışıklıklarının tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Kazayağı kırışıklıkları nasıl tedavi edilir?

Kazayağı; göz çevresinde oluşan kırışıklıklardır. 20’li yaşların sonlarından itibaren belirmeye başlayan kazayağı kırışıklıkları, ilerleyen yaşla birlikte bireylerde istenmeyen görünüme yol açabilir.

Bireylerde görünümle ilgili rahatsızlık oluşturan kazayağı kırışıkları, estetik uygulamalarla kolayca çözüme kavuşturulabilir.

KIRIŞIKLIĞIN BİRÇOK NEDENİ OLABİLİR?

Göz çevresinde oluşan kazayakları, birçok nedene bağlı olarak meydana gelmiş olabilir. İnsan vücudunda çok sayıda bulunan protein olan kolajen, dokuların daha esnek ve canlı görünmesini sağlar. İlerleyen yaşla birlikte azalan kolajen hormonu kazayağı kırışıklıklarına neden olabileceği gibi menopoz ile birlikte meydana gelen hormonal değişiklikler de kırışıklık sebebi olabilir.

Cilt altı yağ ve bağ dokusunun azalması, yüz kaslarımızın zayıflamasına ve küçülmesine yol açar. Cilt altındaki doku hacminin azalmasıyla birlikte derimiz yüzümüze daha bol gelir ve kazayağı gibi kırışıklıkların oluşumuna sebebiyet verir.

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU UYGULANABİLİR

Yaşın ilerlemesiyle beraber göz bölgesinde oluşan kazayağı ve devamında yüz çevresinde oluşan sarkmalar, yüzümüze daha yorgun ve mutsuz bir ifade verir.

Yüzümüzdeki ve göz çevremizdeki ifadenin canlı ve genç görünmesi etrafımıza pozitif enerji aktarmamızı sağlar. Hastane yatışı gerekmeyen göz altı ışık dolgusu uygulaması sayesinde, göz altı dokularımızın kaybettiği hacim geri kazandırılarak kırışıklıklar ve göz altı torbaları ortadan kaldırılır.

Yüzümüze yorgun ve mutsuz bir ifade veren göz kırışıklıkları ve göz altı torbaları, ışık dolgusu enjeksiyon yöntemiyle herhangi bir kesi ya da dikiş gerekmeksizin yapılır. Bu işlem yaklaşık olarak 20 – 30 dakika sürer.

Göz altı ışık dolgusu etkisini kısa sürede göstermeye başlar. Morluk ve şişlik yok denecek kadar azdır. Göz altı ışık dolgusu, aynı zamanda farklı kozmetik işlemlerle kombine olarak yapılabilir.

KIRIŞIKLIKLARA KARŞI GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU VE BOTOKS KOMBİNESİ

Göz çevresinde oluşan kazayağı kırışıklıkları, göz altı ışık dolgusu ve botoks uygulamasının kombine bir şekilde aynı anda uygulanmasıyla çözüme kavuşturulabilir. Göz çevresine aynı anda uygulanan bu kombine işlem sayesinde gözlerimizin daha genç görünmesi sağlanabilir.

Göz altı ışık dolgusu ile bireylerin yüz bölgesinde rahatsız görünüme neden olan sorunlar hızlıca düzeltilerek, kişiye daha genç ve dinamik bir çehre kazandırılır.

https://www.ozanseymen.com/

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