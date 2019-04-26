Kazayla damadın dedesini öldüren sanığa hapis cezası

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, düğünde silahının ateş alması sonucu damadın dedesini öldüren sanığa 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuksuz yargılanan Muzaffer Topaloğlu katıldı.
Topaloğlu, savunmasında, olayın nasıl olduğunu anlamadığını söyledi.
Düğünde şarjöre mermi koyduğu esnada tabancasının bir anda ateş aldığını belirten Topaloğlu, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığı "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.
- Olay
Kastamonu'da, 8 Temmuz 2018'de Delihacılar köyündeki düğünde Muzaffer Topaloğlu'nun silahından çıkan kurşun damadın dedesi Fahri Kara'ya (85) isabet etmişti. Kara, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Tutuklanan Topaloğlu, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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