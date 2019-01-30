Kazdağları’nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Balıkesir’in Edremit ile Çanakkale’nin Yenice ilçeleri arasındaki kara yolunun Kazdağları’ndan geçen kesiminde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor. Yolun Çanakkale kesiminde çalışma yapılmaması yüzünden sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yaklaşık bir haftadır bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı ve trafiği olumsuz etkilemeye devam ediyor. Edremit-Yenice yolunun Hacıarslanlar-Kalkım arasında devam eden kar yağışı özellikle Hanlar mevkiinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yolun Çanakkale kesiminde Karayolları ekiplerinin çalışma yapmaması yüzünden sürücüler ilerlemekte zorluk çekiyor. Balıkesir bölgesinde ise Edremit Belediyesi iş makineleri ve Edremit Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman Edremit Belediyesi’ne ait iş makineleri ulaşımın kapanmaması için Çanakkale bölgesine de hizmet vererek yolu açık tutmaya çalışıyor. Sürücüler ise yolun Çanakkale bölgesinde kalan kesimde bir an önce tuzlama yapılmasını istiyor. Bölgede kar yüksekliği yaklaşık 70 santimetreye kadar ulaştı. Park halindeki bir çok araba karların altında adeta kayboldu.