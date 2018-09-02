"Kazı çalışmalarının yerli arkeologlar tarafından yapılmasını istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarının yüzde 100 yerli olarak yapıldığını belirterek, "Biz mümkünse Türkiye genelindeki tüm kazı çalışmalarının zaman içerisinde yerli arkeologlar ve akademisyenler tarafından yapılmasını istiyoruz." dedi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret eden Ersoy, buradaki dünyanın ilk ticaret borsası, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ve antik stadyumda incelemelerde bulundu.

Ersoy, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer'den antik kentteki bulgular ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy, antik kentteki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen Aizanoi Antik Kenti'nin Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından olduğunu vurguladı.

Ersoy, bakanlık olarak antik kentte yürütülen çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, şöyle devam etti: