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Kazım Özgan görevi devraldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 17:45 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından MHP’li Nihat Atlı’nın belediye başkanlığının düşürülmesinin ardından seçimlerde ikinci sırada bulunan ve belediye başkanı seçilen Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan adayı Kazım Özgan görevi devraldı.Devir teslim töreni öncesi belediye başkanlığı makamına gelen eski Başkan Musa Öztürk, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Kozan Belediye Başkanlığı görevine seçilen Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan adayı Kazım Özgan’a görevi devretti.Devir teslim töreninde konuşan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Yasasını eleştirerek bu yasadan dolayı Kozan Belediyesi olarak büyük bir yara aldıklarını söyledi.

Kazım Özgan görevi devraldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından MHP’li Nihat Atlı’nın belediye başkanlığının düşürülmesinin ardından seçimlerde ikinci sırada bulunan ve belediye başkanı seçilen Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan adayı Kazım Özgan görevi devraldı.
Devir teslim töreni öncesi belediye başkanlığı makamına gelen eski Başkan Musa Öztürk, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Kozan Belediye Başkanlığı görevine seçilen Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan adayı Kazım Özgan’a görevi devretti.
Devir teslim töreninde konuşan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Yasasını eleştirerek bu yasadan dolayı Kozan Belediyesi olarak büyük bir yara aldıklarını söyledi. Öztürk, beş yıllık süreç içerisinde yapmış oldukları hizmetlere teşekkür beklemediğini ancak yerine getiremedikleri sözleri varsa Kozan halkının affına sığındığını ifade etti. Eski Başkan Musa Öztürk yeni dönem belediye başkanlığı görevine seçilen Mimar Kazım Özgan’a da görevinde başarılar diledi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise beş yıllık süreç içerisinde Kozan Belediyesi Başkanlığı görevinde bulunan Musa Öztürk’e teşekkür ederek bundan böyle Kozan halkına hizmet etmek için büyük bir çaba harcayacaklarını hatırlattı. Özgan ilk talimatı olarak kapanan Dağılcak yürüyüş yolunun açılması, Kozan Kalesi ve diğer tesislerin geç saatlere kadar açık kalması ve Atatürk Parkı içerisinde bulunan kayıkların da yerine getirilmesi için talimat verdiğini belirtti.
Özgan kendisi ile beraber yerel seçimlerde mücadele eden dava arkadaşlarına, kendisine oy veren vermeyen tüm Kozan halkına teşekkür etti. Parti rozetini çıkardığını belirten Özgan, artık Kozan halkının emrinde olduğunu kaydetti.

Kazım Özgan görevi devraldı

Kazım Özgan görevi devraldı

Kazım Özgan görevi devraldı

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