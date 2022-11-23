Sabaha karşı saat 04.08’te meydana gelen deprem Düzce ve çevre illerde hissedildi. Büyük paniğe neden olan depremin ardından okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Peki, KDZ Ereğli okullar tatil mi? Zonguldak'ta bugün okullar tatil edildi mi? Valilikten son dakika açıklaması!

KDZ EREĞLİ OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Merkez üssü Düzce İli Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilçemiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir."

ÜÇ ŞEHİRDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Depremden etkilenen ve artçı sarsıntıların sürdüğü Düzce, Bolu ve Sakarya'da da eğitime bir gün ara verildi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi' bugün yapılması planlanan vize sınavları deprem nedeniyle ertelendi.

