HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. KDZ Ereğli okullar tatil mi? Zonguldak'ta bugün okullar tatil edildi mi? Valilikten son dakika açıklaması!

KDZ Ereğli okullar tatil mi? Zonguldak'ta bugün okullar tatil edildi mi? Valilikten son dakika açıklaması!

23.11.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KDZ Ereğli okullar tatil mi sorusunun yanıtı tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğünde İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. Korkutucu depremin ardından okulların tatil haberleri de gelmeye başladı. İşte son dakika açıklamaları...

KDZ Ereğli okullar tatil mi? Zonguldak'ta bugün okullar tatil edildi mi? Valilikten son dakika açıklaması!

Sabaha karşı saat 04.08’te meydana gelen deprem Düzce ve çevre illerde hissedildi. Büyük paniğe neden olan depremin ardından okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Peki, KDZ Ereğli okullar tatil mi? Zonguldak'ta bugün okullar tatil edildi mi? Valilikten son dakika açıklaması!

KDZ EREĞLİ OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Merkez üssü Düzce İli Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilçemiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir."

okullar tatil

ÜÇ ŞEHİRDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Depremden etkilenen ve artçı sarsıntıların sürdüğü Düzce, Bolu ve Sakarya'da da eğitime bir gün ara verildi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi' bugün yapılması planlanan vize sınavları deprem nedeniyle ertelendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müziğin çocuk gelişimi ve beceriler üzerindeki etkileri nelerdir?Müziğin çocuk gelişimi ve beceriler üzerindeki etkileri nelerdir?
Denizi olmayan kente sahil geliyor! 2023'te açılacakDenizi olmayan kente sahil geliyor! 2023'te açılacak
Tramvayda iğrenç olay: Biri Iraklı, diğeri Afrikalı! Tekme tokat dövdülerTramvayda iğrenç olay: Biri Iraklı, diğeri Afrikalı! Tekme tokat dövdüler
Anahtar Kelimeler:
bugün okullar tatil mi yarin okullar tatil mi

En Çok Okunan Haberler

5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı!

5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı!

Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!

Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!

Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı

Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Düzce'de okullar tatil edildi, işte deprem anı...

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Düzce'de okullar tatil edildi, işte deprem anı...

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

Düzce'de korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedilen depremle ilgili uzman isimlerden ilk açıklama

Düzce'de korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedilen depremle ilgili uzman isimlerden ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.