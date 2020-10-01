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Keanu Reeves iş başında: Cyberpunk 2077'den yeni video!

OYUN HABERLERİ  | 01.10.2020 15:46 | Son Güncelleme

Cyberpunk 2077'den yeni bir video daha geldi. CD Projekt RED'in en merak edilen yapımlarından biri olan Cyberpunk 2077'nin yeni videosunda Johnny Silverhand'i canlandıran Keanu Reeves karşımıza çıktı. Keanu Reeves söz konusu videoda oyuncuları heyecanladıracak nitelikte bir konuşma yaptı.

Keanu Reeves iş başında: Cyberpunk 2077'den yeni video!

Cyberpunk 2077 için artık heyecan dorukta. Yılın en beklenen oyunlarından biri olan CD Projekt RED yapımı oyun ile buluşmaya sadece haftalar kaldı. Oyunun geliştirici firması CD Projekt RED de Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi yaklaştıkça tanıtımlarına hız verdi. Son yayınlanan video da bunun bir kanıtı niteliğinde.

CYBERPUNK 2077'NİN YENİ VİDEOSU YAYINLANDI

CD Projekt RED tarafından yayınlanan videoda, oyunda Johnny Silverhand'ı canlandıran ünlü oyuncu Keanu Reeves yer alıyor. Reeves, videoda kısa bir konuşma yapıyor. Konuşmasında Night City hakkında heyecan verici sözler söyleyen Reeves, videonun sonunda arabasına binip kapısını kapatıyor. Arka planda çalan Billie Eilish'in Bad Guy parçası ise oyunseverlerin oyuna dair daha da motive olmasını sağlıyor.

CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cyperpunk 2077 19 Kasım'da oyuncuların beğenisine sunulacak. Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia ve PC oyuncuları bu tarihten itibaren oyunu indirebilecek. Cyperpunk 2077 ise platformların oyun mağazalarında halihazırda ön siparişte bulunuyor.

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