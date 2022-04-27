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Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı

27.04.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sokak satıcısının dumanların arasında yemek hazırladığı fotoğraf, yılın en büyük yemek fotoğrafçılığı ödüllerinden birini kazandı.

Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı

Bir sokak satıcısının dumanların arasında yemek hazırladığı fotoğraf, yılın en büyük yemek fotoğrafçılığı ödüllerinden birini kazandı.

2022 Pink Lady Yemek Fotoğrafı Ödülü'nü, Keşmir'in Hindistan tarafından yönetilen bölümündeki Srinagar'da çektiği fotoğrafla Debdatta Chakraborty kazandı.

Hint fotoğrafçı kareyi, gece saatlerinde işlek bir caddede sokak satıcıları mangallarını ısıtmaya başlarken çekti.

Ödülün kurucusu ve direktörü Caroline Kenyon "Günümüz dünyasında her zamankinden daha fazla konfor ve sevgiye ihtiyacımız var" dedi ve ekledi:

"Bu fotoğrafta bizi rahatlatacak çok şey var: Dalgalanarak etrafı saran duman, altın rengi tonları, kebapçının yemeği ikram etmeye hazırlanırkenki yüz ifadesi…

"Şişlerden fırlayan kıvılcımlar o kokuyu neredeyse burnumuza kadar getiriyor. Sıcak ve leziz bir aroma hayal ediyoruz.

"Nazik fakat güçlü bu fotoğraf ruhumuzu doyuruyor."

60 ülkeden binlerce fotoğrafın gönderildiği yarışmanın kazananları, internet üzerinden düzenlenen bir törenle açıklandı.

Bazı kategorilerin kazananları ve fotoğrafçıların açıklamaları şöyle:

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Kutlama Yemeği: Geleneksel hüner, Çen Ying, Çin

Masada Yemek: Caka Satma, John Carey, Birleşik Krallık

Fujifilm İnovasyon Ödülü: Central Park, Yuliy Vasilev, Bulgaristan

Claire Aho Kadın Fotoğrafçı Ödülü: Masada, Marguerite Oelofse, Güney Afrika

Telefon çekimi: Kurutulan balıklar, Kasia Ciesielska-Faber, Birleşik Krallık

Gıda politikası: Rüyaların terk ettiği yer, K M Asad, Bangladeş

Yemek Stilisti Ödülü: Sebzeli yaz turtası, Carolin Strothe, Almanya

Çocuk fotoğrafçı ödülü**: Balık ayıklama, Rupkatha Roy Barai, Bangladeş**

Şarap Fotoğrafı Ödülü: Corton Tepesi'nde budama, Jon Wyand, Birleşik Krallık

Bütün fotoğraflar yarışmanın izniyle kullanılmıştır. Finalistlerin de yer alacağı bir sergi, 20 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında Bristol'daki Kraliyet Fotoğrafçılık Topluluğu'nda ziyaret edilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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