KEBAPÇIDAKİ KAVGADA FATİH TERİM'E 3 BİN TL PARA CEZASI 

BODRUM'DAN GELDİ DARP ETTİ Duruşmada söz alan Fatih Terim'in avukatı, "Fatih Terim'in damadının kardeşi ile Selahattin Aydoğdu arasında tartışma yaşanması üzerine, Terim, daha önceden tanıdığı Aydoğdu'yu telefonla aramıştır. Telefonun hoparlöründen konuştuğu sırada Aydoğdu, Terim'in ölmüş anasına küfretmiştir. Bunun üzerine Terim, Bodrum'dan Çeşme'ye gelerek, Selahattin Aydoğdu'yu darp etmiştir. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Hayati ARIGAN/ (DHA) - İZMİR Çeşme'de kebapçı Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı kavganın ardından hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açılan Fatih Terim'e 3 bin TL para cezası verildi. Ceza, hükmün açıklanmasının geri bırakılması çerçevesinde ertelendi. Mahkeme, 5 yıl denetime tabi tutulacak olan Terim'in suçu, 'haksız eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisi altında' işlediğini bildirdi. Fatih Terim hakkında geçtiğimiz yıl İzmir Çeşme'de Selahattin Aydoğdu ile yaptığı kavganın ardından 'basit yaralama' suçundan Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın bugün görülen duruşmasına sanıklardan Emin Önal ve Fatih Terim'in avukatları ile müşteki Selahattin Aydoğdu ve müşteki Petek Zeynep Çetin'in avukatları katıldı.

VURMAYA ÇALIŞTI VURAMADI

Selahattin Aydoğdu'nun avukatı ise "Fatih Terim'in, Aydoğdu'ya vurmaya çalıştığını ancak vuramadığını ve olay yerinden uzaklaştığını ilk celse beyan etmiştik. Bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına gerek yoktur. Bizim şikayetimiz iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve tehdit suçlarına ilişkindir. Bu nedenle tahkikat genişletilsin. Küfür iddialarını kabul etmiyoruz" diye konuştu.

120 GÜN PARA CEZASI

Mahkeme davayı sonlandırarak, Fatih Terim'e 'kasten yaralama' suçundan 120 gün adli para cezası verdi. İlk haksız hareketin Selahattin Aydoğdu tarafından gerçekleştirildiğini , 'Terim'in haksız eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisi altında suçu işlediğini' bildiren mahkeme, cezayı 90 gün adli para cezasına indirdi. Ardından da cezanın etkisini göz önüne alarak, 6'da 1 indirim yaptı. Ceza 75 gün adli para cezasına düştü.

CEZA ERTELENDİ

Mahkeme Terim'in günlüğü 40 TL'den 3 bin TL olarak bildirilen adli para cezasını, 'iyi hal ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğu' gerekçeleriyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. 5 yıl denetimli serbestlik süresine tabi tutulacak olan Fatih Terim, 'sosyal ve şahsi durumları gözetilerek' her hangi bir yükümlülüğe tabi tutulmadı.

MAL SAHİBİNE DE TEHDİT CEZASI

Mahkeme, Petek Zeynep Çetin'e yönelik hakaret suçunu işlediği öne sürülen Fatih Terim'in kızının işlettiği restoranın mal sahibi Emin Önal'ı bu suçtan beraat ettirdi. 'Basit tehdit' suçundan ise 18 gün adli para cezasına çarptırdı. Emin Önal günlüğü 40 TL'den 720 TL para cezası ödeyecek.

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