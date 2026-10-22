Kedi ve köpeklerin mama saatinde neden böyle davrandığını hiç merak ettiniz mi?

Mama paketinin açılma sesi ya da mama tabağının sesini duyan kedi ve köpekler hemen yanınızda beliriyor. Mamayla bağdaştırdıkları bu sesi duyduğunda köpekler kuyruklarını sallamaya başlıyor, kediler ayağınıza dolanıyor.
Mamasının hazırladıktan sonra çağırdığınızda ya da otomatik mama kabındaki çağrıyı duyduklarında tüm tüylü dostlar koşarak mama kabına yöneliyor. Bu sese hayır diyecek bir kedi ya da köpekle daha tanışmadık!
Bazı kedi ve köpekler mamalarını saniyeler içinde bitiriyor. Bu hayvanın kişilik özelliği olabileceği gibi evde başka köpek ya da kedi varsa ondan kaçırmak için yaptığı bir şey de olabiliyor. Bunun zararı var elbette. Eğer çok hızlı yiyorsa yavaş beslenme kapları kullanılabilir.
Evcil dostlardan bazıları mamasını yerken arada duruyor ve etrafa bakıyor. Bunun birkaç nedeni olabilir. Etraftaki ses ya da hareket dikkatini dağıttığı için bu hareketi yapıyor olabilir.
Sofraya oturur oturmaz evcil dostunuz hemen yanınıza geliyor olabilir. Bunun nedeni sadece açlık olmayabilir. Sürekli sofradan veriyorsanız yiyecek beklentisi ile yanınıza gelmesi muhtemel.
Mamasını hazırlarken tüylü dostunuz ses çıkarıyor, öyle değil mi? Kediniz sürekli miyavlıyor, köpeğiniz ise havlıyor. Bunun nedeni dikkatinizi çekmek istemeleri.
Bazı evcil hayvanlar mamalarını bitirse bile kabının başından ayrılmıyor. Bunun nedeni daha fazla yemek istemeleri elbette. Daha önce aynı hareketi yaptıktan sonra mama aldıysa yine sizi deniyor olabilir.
Kediler ya da köpekler birbirlerinin mamalarına ilgi gösterebiliyor. Birlikte yaşayan kedi ve köpeklerde birbirlerinin mamalarını yeme davranışı görülebiliyor. Ama bunun devamlı hale gelmesi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Mamalarını hazırlarken kediniz ya da köpeğiniz peşinizden ayrılmıyor genelde. Kaplarını elinize almanızdan itibaren onlara verene kadar yanınızdan bir saniye bile gitmiyorlar. Bu rutini öğrendikleri için mama geleceğini biliyorlar ve peşinizden bundan dolayı ayrılmıyorlar.