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Kedi ve köpeklerin mama saatinde neden böyle davrandığını hiç merak ettiniz mi?

Mama saati gelince kediler ve köpekler farklı davranışlar gösteriyorlar. Peki bu davranışları neden yapıyor olabilirler?

Kedi ve köpeklerin mama saatinde neden böyle davrandığını hiç merak ettiniz mi?

Mama saati yaklaşınca mama kabı etrafında dolanmaya başlıyorlar.

Kedi ve köpeklerin mama saatinde neden böyle davrandığını hiç merak ettiniz mi? 1


Kediler ve köpekler rutinleri hızlıca öğreniyorlar. Her gün aynı saatte mamaları yiyorlarsa düzeni ezberliyorlar ve mama saatleri yaklaşınca size hatırlatıyorlar.

Mamanın sesini duymak bile heyecanlanmaları için yeter!

Mama paketinin açılma sesi ya da mama tabağının sesini duyan kedi ve köpekler hemen yanınızda beliriyor. Mamayla bağdaştırdıkları bu sesi duyduğunda köpekler kuyruklarını sallamaya başlıyor, kediler ayağınıza dolanıyor.

"Mama vakti" diye çağırdığınızda gelmeyecek tüylü bir dost yok!

Kedi ve köpeklerin mama saatinde neden böyle davrandığını hiç merak ettiniz mi? 2
Mamasının hazırladıktan sonra çağırdığınızda ya da otomatik mama kabındaki çağrıyı duyduklarında tüm tüylü dostlar koşarak mama kabına yöneliyor. Bu sese hayır diyecek bir kedi ya da köpekle daha tanışmadık!

Bazıları mamasını saniyesinde bitiriyor.

Kedi ve köpeklerin mama saatinde neden böyle davrandığını hiç merak ettiniz mi? 3
Bazı kedi ve köpekler mamalarını saniyeler içinde bitiriyor. Bu hayvanın kişilik özelliği olabileceği gibi evde başka köpek ya da kedi varsa ondan kaçırmak için yaptığı bir şey de olabiliyor. Bunun zararı var elbette. Eğer çok hızlı yiyorsa yavaş beslenme kapları kullanılabilir.

Mama yerken kediniz ya da köpeğiniz kafasını kaldırıyor mu?

Evcil dostlardan bazıları mamasını yerken arada duruyor ve etrafa bakıyor. Bunun birkaç nedeni olabilir. Etraftaki ses ya da hareket dikkatini dağıttığı için bu hareketi yapıyor olabilir.

Yemek yemeye oturduğunuzda hemen yanınıza geliyor.

Sofraya oturur oturmaz evcil dostunuz hemen yanınıza geliyor olabilir. Bunun nedeni sadece açlık olmayabilir. Sürekli sofradan veriyorsanız yiyecek beklentisi ile yanınıza gelmesi muhtemel.

Mama saati gelince sürekli ses çıkarıyorlar.

Mamasını hazırlarken tüylü dostunuz ses çıkarıyor, öyle değil mi? Kediniz sürekli miyavlıyor, köpeğiniz ise havlıyor. Bunun nedeni dikkatinizi çekmek istemeleri.

Maması bitse bile kabın başından ayrılmıyor.

Kedi ve köpeklerin mama saatinde neden böyle davrandığını hiç merak ettiniz mi? 4
Bazı evcil hayvanlar mamalarını bitirse bile kabının başından ayrılmıyor. Bunun nedeni daha fazla yemek istemeleri elbette. Daha önce aynı hareketi yaptıktan sonra mama aldıysa yine sizi deniyor olabilir.

Aynı evde yaşayan diğer evcil hayvanın kabına yönelebiliyorlar.

Kediler ya da köpekler birbirlerinin mamalarına ilgi gösterebiliyor. Birlikte yaşayan kedi ve köpeklerde birbirlerinin mamalarını yeme davranışı görülebiliyor. Ama bunun devamlı hale gelmesi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Mama saati gelince hep peşinizde dolanıyor.

Kedi ve köpeklerin mama saatinde neden böyle davrandığını hiç merak ettiniz mi? 5
Mamalarını hazırlarken kediniz ya da köpeğiniz peşinizden ayrılmıyor genelde. Kaplarını elinize almanızdan itibaren onlara verene kadar yanınızdan bir saniye bile gitmiyorlar. Bu rutini öğrendikleri için mama geleceğini biliyorlar ve peşinizden bundan dolayı ayrılmıyorlar.

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