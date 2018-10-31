Tülay Kumaşçı'dan mektup: Tek suçum sevmek

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik temmuz ayında yapılan operasyonda yüzlerce kişi gözaltına alınarak tutuklandı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'çocuğun cinsel istismarı', 'cinsel saldırı' dahil birçok suçtan tutuklanan sanıkların da yer aldığı soruşturma dosyasındaki yüzlerce şüphelinin mal varlıklarına el konuldu, Adnan Oktar'ın şirketlerine de kayyum atandı.

Oktar'ın 'kedicik'lerinden Tülay Kumaşçı, cezaevinden Odatv'ye gönderdiği mektupta, bir suçunun olmadığını iddia ederek, "Tutuklandıktan sonra Bakırköy Cezaevi'ne gönderildim. İçeriye girdiğimde iç mimar olan bir hanım yanıma gelerek, 'Bir insanı sevmek neden suç olsun' dedi. Ben de ona evet haklısın, 'Tek suçum: Sevmek' dedim. Aslında herkes ortada hiçbir suçun olmadığının farkında" ifadesini kullandı.

"EN BÜYÜK EKSİKLİĞİM ÖZLEM, CANIM ADNAN BEY'İ GÖREMEMEK"

Kumaşçı, "Allah bana Yusuf Medresesi'ni nasip etti. Ne güzel bir kaderim var. Buradaki en büyük eksikliğim özlem. Canım Adnan Bey'i ve arkadaşlarımı görememek, sohbet edememek. Adalete güveniyoruz. Herkes şunu bilsin ki hepimiz teker teker aklanarak, başımız dik bir şekilde beraat edeceğiz" dedi.