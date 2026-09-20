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Kedilerde ve köpeklerde yetersiz su tüketimini önlemenin 10 etkili yolu

Evcil hayvanının gün içinde belli bir miktar su içmesi gerekiyor. Bazı durumlarda yeterli su içmeyebiliyorlar. Bunu engellemek için neler yapabilirsin?

Kedilerde ve köpeklerde yetersiz su tüketimini önlemenin 10 etkili yolu

1. Suyun düzenli tazelenmesi şart.

Kedilerde ve köpeklerde yetersiz su tüketimini önlemenin 10 etkili yolu 1


Özellikle kediler beklemiş suyu hiç sevmiyorlar. Köpekler de sevmiyorlar tabii. O yüzden kedinin veya köpeğinin suyunu gün içinde değiştirmen gerekiyor.

2. Evin farklı noktalarına su koymalısın.

Kedilerde ve köpeklerde yetersiz su tüketimini önlemenin 10 etkili yolu 2
Evde tek bir kap olunca kediler veya köpekler su içmeyebiliyorlar. O yüzden evin farklı noktalarına su kabı koymak gerekli. Evde birkaç tane su kabı olduğunda suya erişim kolaylaşıyor.

3. Su kabı mama kabından uzak olmalı.

Kedilerde ve köpeklerde yetersiz su tüketimini önlemenin 10 etkili yolu 3
Kediler de köpekler de mama ve su kaplarının yan yana olmasından hoşlanmayabiliyorlar. Mama parçaları suya düşünce suyu içmiyorlar. O yüzden mama kabı ve su kabı birbirinden uzak olmalı.

4. Su kabının materyali de önemli.

Kedilerde ve köpeklerde yetersiz su tüketimini önlemenin 10 etkili yolu 4
Su kabının malzemesi tüylü dostların su içmesini engelleyebiliyor. Bazı evcil hayvanlar plastik kapların kokusunu sevmiyor. O yüzden su içmiyorlar. Paslanmaz çelik ya da seramik kaplar daha iyi.

5. Kediler akan suyu seviyor.

Kedilerde ve köpeklerde yetersiz su tüketimini önlemenin 10 etkili yolu 5
Kedilerin en sevdiği şeylerden biri akan su. Eğer kedin varsa akan su seçeneklerini değerlendirebilirsin. Su pınarı alarak kedinin veya köpeğinin daha fazla su içmesini sağlayabilirsin.

6. Yaş mamadan destek alabilirsin.

Kedilerde ve köpeklerde yetersiz su tüketimini önlemenin 10 etkili yolu 6
Yaş mamalarda su içeriği kuru mamalardan daha fazla. Hem kedine hem köpeğine veteriner hekim önerisiyle yaş mama verebilirsin. Yaş mamayı beslenmelerine dahil ederek az su içen tüylü dostuna destek olabilirsin.

7. Su kapları hep ulaşılabilir olsun.

Kedilerde ve köpeklerde yetersiz su tüketimini önlemenin 10 etkili yolu 7
Su kabını merdiven altına, dar yerlere koymak ulaşılmasını engelleyebilir. Eğer ulaşamıyorsa su tüketimi azalabilir. O yüzden kedinin ya da köpeğinin su kabı her zaman kolayca ulaşacabileceği yerlerde olmalı.

8. Hava sıcaksa daha çok su içmek isteyebilir.

Kedilerde ve köpeklerde yetersiz su tüketimini önlemenin 10 etkili yolu 8
Patili dostların hava ısındığında su ihtiyacı artıyor. Özellikle dışarıda egzersiz yapan köpekler için su daha önemli hale geliyor. Dışarıdayken de evdeyken de temiz suya erişimi olmalı yani.

9. Birden fazla hayvan varsa su kabı sayısı da atmalı.

Kedilerde ve köpeklerde yetersiz su tüketimini önlemenin 10 etkili yolu 9
Evde birden fazla kedi veya köpek varsa o zaman su kabı sayısı da atmalı. Böyle çok hayvanların yaşadığı evlerde tek su kabı yeterli gelmiyor. O yüzden evin farklı bölgelerine su koymak gerekiyor.

10. Ani değişimlere dikkat etmek gerek.

Kedilerde ve köpeklerde yetersiz su tüketimini önlemenin 10 etkili yolu 10
Evcil hayvanın birden su içmeyi azalttıysa bu sadece kap ya da başka şeylerle ilgili olmayabilir. İştahsızlık, halsizlik gibi belirtiler varsa veteriner hekime danışmak gerekiyor.

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