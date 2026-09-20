Kedilerde ve köpeklerde yetersiz su tüketimini önlemenin 10 etkili yolu

1. Suyun düzenli tazelenmesi şart.

2. Evin farklı noktalarına su koymalısın.

Özellikle kediler beklemiş suyu hiç sevmiyorlar. Köpekler de sevmiyorlar tabii. O yüzden kedinin veya köpeğinin suyunu gün içinde değiştirmen gerekiyor.



Evde tek bir kap olunca kediler veya köpekler su içmeyebiliyorlar. O yüzden evin farklı noktalarına su kabı koymak gerekli. Evde birkaç tane su kabı olduğunda suya erişim kolaylaşıyor.

3. Su kabı mama kabından uzak olmalı.



Kediler de köpekler de mama ve su kaplarının yan yana olmasından hoşlanmayabiliyorlar. Mama parçaları suya düşünce suyu içmiyorlar. O yüzden mama kabı ve su kabı birbirinden uzak olmalı.

4. Su kabının materyali de önemli.



Su kabının malzemesi tüylü dostların su içmesini engelleyebiliyor. Bazı evcil hayvanlar plastik kapların kokusunu sevmiyor. O yüzden su içmiyorlar. Paslanmaz çelik ya da seramik kaplar daha iyi.

5. Kediler akan suyu seviyor.



Kedilerin en sevdiği şeylerden biri akan su. Eğer kedin varsa akan su seçeneklerini değerlendirebilirsin. Su pınarı alarak kedinin veya köpeğinin daha fazla su içmesini sağlayabilirsin.

6. Yaş mamadan destek alabilirsin.



Yaş mamalarda su içeriği kuru mamalardan daha fazla. Hem kedine hem köpeğine veteriner hekim önerisiyle yaş mama verebilirsin. Yaş mamayı beslenmelerine dahil ederek az su içen tüylü dostuna destek olabilirsin.

7. Su kapları hep ulaşılabilir olsun.



Su kabını merdiven altına, dar yerlere koymak ulaşılmasını engelleyebilir. Eğer ulaşamıyorsa su tüketimi azalabilir. O yüzden kedinin ya da köpeğinin su kabı her zaman kolayca ulaşacabileceği yerlerde olmalı.

8. Hava sıcaksa daha çok su içmek isteyebilir.



Patili dostların hava ısındığında su ihtiyacı artıyor. Özellikle dışarıda egzersiz yapan köpekler için su daha önemli hale geliyor. Dışarıdayken de evdeyken de temiz suya erişimi olmalı yani.

9. Birden fazla hayvan varsa su kabı sayısı da atmalı.



Evde birden fazla kedi veya köpek varsa o zaman su kabı sayısı da atmalı. Böyle çok hayvanların yaşadığı evlerde tek su kabı yeterli gelmiyor. O yüzden evin farklı bölgelerine su koymak gerekiyor.

10. Ani değişimlere dikkat etmek gerek.



Evcil hayvanın birden su içmeyi azalttıysa bu sadece kap ya da başka şeylerle ilgili olmayabilir. İştahsızlık, halsizlik gibi belirtiler varsa veteriner hekime danışmak gerekiyor.