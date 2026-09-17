Damak tadına ne kadar güveniyorsun?

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Mutfakta kendine güzel bir kahve hazırlayacaksın. Elinin altındaki en güvendiğin ekipman hangisi?
Yarı otomatik espresso makinem. O portafiltreyi takıp basınç sesini duymadan güne başlayamıyorum.
Klasik bir French press. Suyumu döker beş dakika bekler keyfime bakarım.
Makineyle falan uğraşamam. Cezveyi ocağa koyar köpüğünü beklerim.
Kavanozdaki granül kahve ve sıcak su ikilisi beni asla yarı yolda bırakmaz.
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Kahveye şurup eklenir mi?
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Özel bir kahveciden taze çekirdek alıyorsun. Eve geldiğinde ilk neye dikkat edersin?
"Umarım ekşi çıkmaz" diyerek hemen demlemeye koyulurum.
Paketin valfli olup olmadığına bakarım. Çekirdeklerin hava almadan doğru koşullarda saklanması her şeyden önemli.
Paketin üzerindeki renkli tasarıma bakıp "Bunu mutfakta nereye koysam güzel durur" diye düşünürüm.
Ben çekirdek almam ki. Çekilmiş kahve neyimize yetmiyor?
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Kahvenin üzerine topping (krema, sos, parça çikolata) ekleme fikri sana ne hissettiriyor?
Kahve dediğin sade içilir.
Bazen kendimi şımartmak için bardağın üstünü hafif bir krema veya sosla süslemek harika bir fikir oluyor.
O süt köpüğü pürüzsüz olacak. Belki çok hafif bir kakao tozu serperim o kadar.
Şekerli şeyleri tatlı niyetine yerim ama kahveme asla bulaştırmam.
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Arkadaşın sana "Bu kahvede belirgin orman meyveleri ve yasemin notaları var" diyerek bir fincan uzattı. İç sesin ne der?
"Bildiğin yanık kahve tadı, ne yasemini?"
"Umarım o mayhoş tat midemi ekşitmez."
"Gerçekten de bitişte o hafif meyvemsi asiditeyi ve çiçeksi kokuyu alabiliyorum."
"Ya evet evet kesin öyledir."
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Sabah aceleyle kahveni demledin ama su çok sıcak olduğu için kahve yanmış ve acılaşmış...
Döküp yenisini alırım. O yanık tadı bütün günümü mahvedemez.
İçine dolaptaki sütten veya biraz şekerden bolca atıp durumu toparlamaya çalışırım.
Yüzümü buruştura buruştura içerim, sonuçta kafein kafeindir.
Ben suyu asla 93 derecenin üstüne çıkarmam. Hatta termometreyle ölçerim ki böyle amatör hatalar yapmayayım.
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Soğumuş kahveyi mikrodalgada ısıtır mısın?
O kahve artık ölmüştür, direkt lavaboya dökülür.
İsraf günahtır, basarım düğmeye ısınır içerim.