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Kedilere şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de içinde yavruların da olduğu kedi evini metrelerce uzağa fırlatarak kedilere şiddet uygulayan şüpheli yakalandı.

Kedilere şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)-BAHÇELİEVLER'de içinde yavruların da olduğu kedi evini metrelerce uzağa fırlatarak kedilere şiddet uygulayan şüpheli yakalandı.
Yenibosna'daki bir alışveriş merkezinin önünde dün akşam bir kişi içinde yavru kedilerin olduğu kedi evini tekmelemişti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler üzerine hareket geçen polis şüpheli Fatih A.'yı yakaladı. AVM'de bulunan bir zincir kafenin şube müdürü olduğu öğrenilen Fatih A. Ataköy Polis Merkezi'ne getirildi. İfadesi alınan Fatih. A. adliyeye sevk edildi.
(FOTOĞRAF)

Kedilere şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

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