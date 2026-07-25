Kedilerin/köpeklerin bıyık stresine girmemesi için mama kabı seçerken bakılması gereken 10 özellik

1. Her zaman geniş kaplar tercih edilmeli.



Kediler ve köpekler mama kaplarının dar olmasından hoşlanmıyor. Geniş ve sığ kapları evcil hayvanlar çok daha rahat kullanıyor. Kaplar geniş ağızlı olduğunda bıyıklar değmiyor ve hayvanlar daha rahat yiyorlar.

2. Otomatik mama kapları çok rahat!



Philips 5000 serisi Kameralı Akıllı Mama kabı ile kedin mamasını hep taze şekilde yiyebiliyor. Bıyık dostu kabı sayesinde kediler rahatsız olmadan mamasına ulaşıyor. Mama kabı yeterince geniş ve kolay sindirim için ideal açıya sahip.

3. Mama kabı tüylü dostunun yüzüne uygun olmalı.



Küçük kaplar evcil hayvanların yüzünü sıkıştırıyor. Bu da hayvanın yemek yerken rahatsız olmasına neden oluyor. Mama kabı hayvanın yüzünü sıkıştırmayacak genişlikte olmalı yani.

4. Paslanmaz çelik, en iyisi!



Paslanmaz çelik kaplar hem hijyenik hem de dayanıklı oluyor. O yüzden mama kabı seçerken paslanmaz çelik tercih edilmeli. Paslanmaz çelik malzeme kaplar kolay temizleniyor ve koku yapmıyor.

5. Seramik kaplar da düşünülebilir.



Kaliteli seramik kaplar da evcil hayvanlar için uygun. Burada dikkat edilmesi gereken kapların çatlamamış olması. Çünkü çatlayan yerlerde bakteri birikebiliyor.

6. Plastik kaplardan uzak durmak gerek!



Plastik kaplar en son seçenek olmalı. Düşük kaliteli plastik kaplar zamanla çiziliyor ve çiziklerde bakteriler oluşuyor. Aynı zamanda plastik kaplar bazı kedilerde akneye de neden olabiliyor.

7. Kaymaz taban da şart.



Mama yerken sürekli kabın hareket etmesi evcil hayvanları rahatsız ediyor. Mama kabının hareket etmemesi için altına kaymaz taban alınabilir. Bu sayede kedin ya da köpeğin rahatça mamasını yiyebilir.

8. Kapların kenarları bile önemli.



Kenarları keskin olmayan mama kaplarıyla tüylü dostlar daha rahat yemek yiyorlar. Kenarların yuvarlak olması temizliğini de kolaylaştırıyor. Keskin kenarlar ise hayvanlar için rahatsız edici oluyor.

9. Mama kaplarının yüksekliği doğru ayarlanmalı.



Özellikle büyük ırk köpekler için bu önemli. Bu köpekler için yükseltilmiş mama kapları daha iyi oluyor. Tabii burada çok yüksek olmamasına da dikkat etmek gerek. İdeal boyutu seçerek evcil hayvanına uygun şekilde alabilirsin.

10. Kolay temizlenebilir olması da önemli.



Mama kapları her gün yıkanmalı. Eğer yıkanması zor kaplar tercih edersen her gün temizlemek zorlaşır. Temizlik düzgün yapılmadığı için mama kokusu birikir ve evcil hayvanın yemek istemeyebilir.