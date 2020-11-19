Kedilerin miyavlamasını çevirecek uygulama geliştirildi

İnsanların, kedilerin miyavlayarak aslında ne demek istediklerini anlamasını amaçlayan bir uygulama geliştirildi. 'MeowTalk' adı verilen uygulama sesleri kaydedip daha sonra ne anlama geldiğini belirlemeye çalışıyor.

Kedi sahipleri ayrıca çeviriyi etiketlemeye yardımcı olarak yapay zekalı yazılımın öğrenebileceği bir veri tabanı da oluşturmuş oluyor.

Şimdilik "Besle beni", "Kızgınım", "Beni yalnız bırak" gibi sadece 13 sözden oluşan bir kelime hazinesine sahip olan uygulama hala geliştirmenin ilk aşamalarında olduğu belirtildi.

Bu uygulama hem Google Play hem de Apple App Store'da ücretsiz olarak mevcut.

HER KEDİYE ÖZGÜ

Araştırmalar, kedilerin insanların aksine herhangi bir dil paylaşmadığını gösteriyor. Her kedinin miyavlaması kendine özgü ve sahibine göre uyarlanmış durumda.

Bu yüzden genel özellikleri olan bir veri tabanı yerine çeviriler profile ya da kediye göre değişebiliyor.

Sesleri kaydedip etiketlemekle birlikte yapay zeka ve makine öğrenimi destekli yazılım her kedinin sesini daha iyi şekilde anlayabiliyor. Yani uygulama ne kadar çok kullanılırsa o kadar doğru sonuç veriyor.