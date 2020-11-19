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  4. Kedilerin miyavlamasını çevirecek uygulama geliştirildi

Kedilerin miyavlamasını çevirecek uygulama geliştirildi

19.11.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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Kedilerin miyavlamasını çevirecek uygulama geliştirildi

Eski bir Amazon Alexa mühendisi, kedilerin miyavlamasını insan diline çevirebilecek bir uygulama geliştirdi. Daha ilk aşamalarda olduğu belirtilen 'MeowTalk' adlı uygulamada şimdilik sadece 'kedilere ait 13 ifade' var.

İnsanların, kedilerin miyavlayarak aslında ne demek istediklerini anlamasını amaçlayan bir uygulama geliştirildi. 'MeowTalk' adı verilen uygulama sesleri kaydedip daha sonra ne anlama geldiğini belirlemeye çalışıyor.

Kedi sahipleri ayrıca çeviriyi etiketlemeye yardımcı olarak yapay zekalı yazılımın öğrenebileceği bir veri tabanı da oluşturmuş oluyor.

Şimdilik "Besle beni", "Kızgınım", "Beni yalnız bırak" gibi sadece 13 sözden oluşan bir kelime hazinesine sahip olan uygulama hala geliştirmenin ilk aşamalarında olduğu belirtildi.

Bu uygulama hem Google Play hem de Apple App Store'da ücretsiz olarak mevcut.

HER KEDİYE ÖZGÜ

Araştırmalar, kedilerin insanların aksine herhangi bir dil paylaşmadığını gösteriyor. Her kedinin miyavlaması kendine özgü ve sahibine göre uyarlanmış durumda.

Bu yüzden genel özellikleri olan bir veri tabanı yerine çeviriler profile ya da kediye göre değişebiliyor.

Sesleri kaydedip etiketlemekle birlikte yapay zeka ve makine öğrenimi destekli yazılım her kedinin sesini daha iyi şekilde anlayabiliyor. Yani uygulama ne kadar çok kullanılırsa o kadar doğru sonuç veriyor.

NİHAİ AMAÇ AKILLI TASMA

Uygulama geliştiricisi Akvelon’da grup teknik program yöneticisi olan Javier Sanchez, nihai amaçlarının akıllı bir tasma tasarlamak olduğunu söyledi. O zaman da teknoloji kedi miyavlamasını anında çevirip akıllı tasma yoluyla insan sesine dönüştürecek.

"Bence özellikle şu an bu önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sosyal mesafe meselesi var ve insanlar kendi evlerinde kedileriyle hapsolmuş durumdalar" diyen Sanchez "Bu da onlara kedileriyle iletişim kurmalarını veya en azından kedilerinin niyetini anlamalarını ve çok önemli bir bağlantı kurmalarını sağlayacak" diye ekledi.

KULLANICILARDAN FARKLI YORUMLAR GELDİ

Yapılan bir yorumda, "Oldukça sinirleniyorum. Daha yeni indirdim ve onu kullanamadım çünkü bana kablosuz bağlantı hatası olduğunu söyleyip durdu" diye yazıldı.

Ancak başka biri, çevirinin yüzde 90'ini doğru alabildiğini, uygulamayı çok sevdiğini belirtti.

"Çok ciddiye almazsan, gerçekten eğlenceli bir uygulama" diye yazan biri, "Ancak kim bilir. Belki zamanla gerçekten her durumda kedilerin miyavlamasını öğrenir. Kesinlikle umut verici gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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