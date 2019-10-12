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Kedinin ağzına takılan olta kancası çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:39 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, ağzına olta kancası takılan kedi, güçlükle yakalanıp, kancadan kurtarıldı.

Kedinin ağzına takılan olta kancası çıkarıldı

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, ağzına olta kancası takılan kedi, güçlükle yakalanıp, kancadan kurtarıldı.
Alaplı Sahil Park'ta olta ile balık avlayan balıkçıların tuttuğu balığı yemek isteyen kedinin ağzına kanca takıldı. Uzun süre ayaklarıyla ağzındaki kancayı çıkarmaya çalışan kedi, balıkçılar tarafından yakalanamayınca Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne haber verildi. Görevliler, yaklaşık 1 saat kediyi yakalamak için çalıştı.
Güçlükle yakalanan kedi, rehabilitasyon merkezine götürüldü. Veteriner hekim tarafından ağzındaki kanca çıkarılan kedi, tedavisinin ardından aynı yere bırakıldı.
Veteriner hekim Muhammet Emin Güngör, “Oltasıyla balık tutmaya gelen amatör bir balıkçının yakaladığı balığı kapmaya çalışan kedinin ağzına kanca ve misine takılmış. Kedi uzun süre ağzındaki kancayı çıkarmak için uğraşmış ama başaramamış. Bize haber verdiler. Kediyi yakaladıktan sonra küçük bir operasyonla ağzındaki kancayı çıkararak, bıraktık” dedi.

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Kedinin ağzına takılan olta kancası çıkarıldıKedinin ağzına takılan olta kancası çıkarıldıKedinin ağzına takılan olta kancası çıkarıldıKedinin ağzına takılan olta kancası çıkarıldı

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